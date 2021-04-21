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Як написати заяву директору школи
Факти / Lifestyle
Дарина Реготун |
Як написати заяву директору школи

Як написати заяву директору школи

Ваша дитина навчається в школі? І виникає така ситуація, що їй потрібне звільнення від певних уроків або взагалі треба повідомити вчителів, що ваше чадо буде відсутнє у певний день? Або ж ваша дитина тільки збирається стати учнем?

В такому разі вам необхідно буде написати певний документ на ім’я директора. Але як його правильно оформити? Факти ICTV розкажуть, як написати заяву директору школи.

Крок 1. Оформіть шапку заяви

Як і в будь-якій заяві, для початку потрібно оформити шапку документа. Там ви маєте вказати:

  • повне найменування закладу освіти;
  • прізвище та ініціали директора школи;
  • прізвище, ім’я та по батькові одного із батьків дитини;
  • адресу фактичного проживання;
  • контактний телефон.

Крок 2. Напишіть причину заяви

Потім вам потрібно написати слово Заява та вказати причину звернення.

Це може бути прохання про зарахування дитини до школи, звільнення від уроків фізкультури через проблеми із здоров’ям або ж попередження, що учня не буде у якийсь день.

Обов’язково укажіть прізвище, ім’я та по батькові дитини та клас, у якому навчається чи планує навчатись.

Наприклад: Прошу учня 5 класу Тарасового Тараса Тарасовича звільнити від уроків фізкультури через проблеми із здоров’ям.

Крок 3. Поставте дату та підпис

У кінці заяви ви ставите дату її написання та свій підпис. Після чого документ передаєте відповідальній особі у школі.

Зразок заяви

Як написати заяву директору школи – ІНСТРУКЦІЯ

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