Як написати заяву директору школи – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Оформіть шапку заяви
Як і в будь-якій заяві, для початку потрібно оформити шапку документа. Там ви маєте вказати:
- повне найменування закладу освіти;
- прізвище та ініціали директора школи;
- прізвище, ім’я та по батькові одного із батьків дитини;
- адресу фактичного проживання;
- контактний телефон.
Крок 2. Напишіть причину заяви
Потім вам потрібно написати слово Заява та вказати причину звернення.
Це може бути прохання про зарахування дитини до школи, звільнення від уроків фізкультури через проблеми із здоров’ям або ж попередження, що учня не буде у якийсь день.
Обов’язково укажіть прізвище, ім’я та по батькові дитини та клас, у якому навчається чи планує навчатись.
Наприклад: Прошу учня 5 класу Тарасового Тараса Тарасовича звільнити від уроків фізкультури через проблеми із здоров’ям.