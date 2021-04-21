Як написати заяву директору школи – ІНСТРУКЦІЯ

Ваша дитина навчається в школі? І виникає така ситуація, що їй потрібне звільнення від певних уроків або взагалі треба повідомити вчителів, що ваше чадо буде відсутнє у певний день? Або ж ваша дитина тільки збирається стати учнем?

В такому разі вам необхідно буде написати певний документ на ім’я директора. Але як його правильно оформити? Факти ICTV розкажуть, як написати заяву директору школи.