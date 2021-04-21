Зелений борщ – один із найсмачніших весняно-літніх супів в Україні. Це чудова вітамінна страва, приготовлена зі свіжої зелені.

Легкий та приємний смак зеленого борщу неодмінно припаде до смаку всій родині. Особливо добре смакує вітамінна страва зі сметаною.

У класичному варіанті головним компонентомсупу є молодий щавель, доповнений сезонними овочами та яйцем.

Дивіться на Фактах ICTV класичний рецепт зеленого борщу, щоб потім приготувати і пригостити своїх близьких неймовірною стравою української кухні.

Інгредієнти:

свинина – 500 гр;

щавель – 70 гр;

яйця – чотири шт;

картопля – дві шт;

морква – одна шт;

цибуля – одна шт;

вода – 2,5 л;

рослинна олія – 20 мл;

лавровий лист – одна шт;

сіль і спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закіпання потрібно знімати ложкою. М’ясо варимо на маленькому вогні протягом 60 хвилин. Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння. Всі овочі почистіть і промийте. Картоплю наріжте маленкьми кубиками і опустіть в киплячий бульйон. Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулю. Розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом протягом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову зажарку викладіть в каструлю з борщем. Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після – очистіть, наріжте і додайте в страву. Також можна кинути лавровий лист для аромату. За смаком додайте сіль і спеції. Щавель потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть. Накрийте кришкою і залиште настоюватися.

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