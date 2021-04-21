Зелений борщ – один із найсмачніших весняно-літніх супів в Україні. Це чудова вітамінна страва, приготовлена зі свіжої зелені.
Легкий та приємний смак зеленого борщу неодмінно припаде до смаку всій родині. Особливо добре смакує вітамінна страва зі сметаною.
У класичному варіанті головним компонентомсупу є молодий щавель, доповнений сезонними овочами та яйцем.
Дивіться на Фактах ICTV класичний рецепт зеленого борщу, щоб потім приготувати і пригостити своїх близьких неймовірною стравою української кухні.
Інгредієнти:
- свинина – 500 гр;
- щавель – 70 гр;
- яйця – чотири шт;
- картопля – дві шт;
- морква – одна шт;
- цибуля – одна шт;
- вода – 2,5 л;
- рослинна олія – 20 мл;
- лавровий лист – одна шт;
- сіль і спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закіпання потрібно знімати ложкою.
- М’ясо варимо на маленькому вогні протягом 60 хвилин.
- Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння.
- Всі овочі почистіть і промийте.
- Картоплю наріжте маленкьми кубиками і опустіть в киплячий бульйон.
- Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулю.
- Розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом протягом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову зажарку викладіть в каструлю з борщем.
- Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після – очистіть, наріжте і додайте в страву. Також можна кинути лавровий лист для аромату. За смаком додайте сіль і спеції.
- Щавель потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть.
- Накрийте кришкою і залиште настоюватися.
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