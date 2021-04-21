22 квітня віряни вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.

У світі в цей день відзначають Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини відзначають Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.

Народні прикмети й традиції

Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним.

Якщо вранці туманно й вітряно, то рік буде врожайним.

Якщо вранці чутно спів пташок, невдовзі відчутно зміниться погода.

Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.

Що не можна робити 22 квітня

Брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику.

Займатись важкою фізичною роботою.

Зациклюватись на негативних думках.

Виходити з дому без важливої причини.

Дратуватись через дурниці.

Історія та традиції Вербної неділі 2021

25 квітня 2021 року українці відзначатимуть Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

Детальніше про історію та традиції Вербної неділі 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.