22 квітня віряни вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.
У світі в цей день відзначають Міжнародний день Матері-Землі.
Іменини відзначають Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.
Народні прикмети й традиції
- Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним.
- Якщо вранці туманно й вітряно, то рік буде врожайним.
- Якщо вранці чутно спів пташок, невдовзі відчутно зміниться погода.
- Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.
Що не можна робити 22 квітня
- Брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику.
- Займатись важкою фізичною роботою.
- Зациклюватись на негативних думках.
- Виходити з дому без важливої причини.
- Дратуватись через дурниці.
Історія та традиції Вербної неділі 2021
25 квітня 2021 року українці відзначатимуть Вербну неділю.
Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.
Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.
Детальніше про історію та традиції Вербної неділі 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.