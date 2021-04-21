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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 22 квітня

календар_ 22 квітня

22 квітня віряни вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.

У світі в цей день відзначають Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини відзначають Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним.
  • Якщо вранці туманно й вітряно, то рік буде врожайним.
  • Якщо вранці чутно спів пташок, невдовзі відчутно зміниться погода.
  • Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.

Що не можна робити 22 квітня

  • Брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику.
  • Займатись важкою фізичною роботою.
  • Зациклюватись на негативних думках.
  • Виходити з дому без важливої причини.
  • Дратуватись через дурниці.

Історія та традиції Вербної неділі 2021

25 квітня 2021 року українці відзначатимуть Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

Детальніше про історію та традиції Вербної неділі 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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