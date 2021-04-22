У День Землі 22 квітня 2021 року Google потішив своїх користувачів новим дудлом.

Щорічний дудл, що присвячений Дню Землі, цьогоріч підкреслює, що кожен може посіяти зерна світлого майбутнього з одного деревця.

Відео дудла демонструє різноманітні дерева, що висаджуються у природному середовищі існування, що є одним із багатьох способів зробити все, щоб зберегти нашу планету здоровою для майбутніх поколінь.

— У цей День Землі, і кожного дня, ми закликаємо всіх зробити один маленький вчинок, щоб відновити нашу Землю. Він обов’язково приживеться і розквітне в щось прекрасне. З Днем Землі 2021, – зазначили у Google.

Цей дудл у пошуковику можна побачити 22 квітня у всіх країнах світу.

Google оновив правила користування сервісом

Американська компанія Google з червня 2021 року почне оподатковувати дохід, які отримують автори від перегляду контенту в США.

Зокрема йдеться про прибуток від переглядів реклами, підписок YouTube Premium, суперчату, супернаклейок та спонсорства.