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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

День Землі 2021 – Google створив новий дудл

День Землі 2021 дудл

У День Землі 22 квітня 2021 року Google потішив своїх користувачів новим дудлом.

Щорічний дудл, що присвячений Дню Землі, цьогоріч підкреслює, що кожен може посіяти зерна світлого майбутнього з одного деревця.

Відео дудла демонструє різноманітні дерева, що висаджуються у природному середовищі існування, що є одним із багатьох способів зробити все, щоб зберегти нашу планету здоровою для майбутніх поколінь.

— У цей День Землі, і кожного дня, ми закликаємо всіх зробити один маленький вчинок, щоб відновити нашу Землю. Він обов’язково приживеться і розквітне в щось прекрасне. З Днем Землі 2021, – зазначили у Google.

Цей дудл у пошуковику можна побачити 22 квітня у всіх країнах світу.

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