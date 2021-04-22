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Факти / Lifestyle
Маліновська Ангеліна |

Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2021

Простий рецепт паски на Великдень

Великдень у 2021 році припадає на 2 травня. Відомо, що за тиждень до свята починається підготовка і кожен день має низку справ.

Тож коли пекти паски та фарбувати яйця?

У чистий четвер не тільки займаються прибиранням, а й готують паски і фарбують яйця. Робити це краще в обід після основного прибирання.

Якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то пекти паску і фарбувати яйця можна і у суботу.

Саме у цей день закінчують підготовку до святкування і готують святкові страви.

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До 30 квітня в Україні встановлено адаптивний карантин, але як українці святкуватимуть Великдень поки невідомо.

Повністю закривати храми влада не планує, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, певні обмеження для храмів все ж таки передбачені, це передусім маски, дотримання дистанції й обмежена кількість парафіян.

Фото: Dreamstime

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