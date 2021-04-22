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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Марсохід NASA вперше зміг отримати кисень з атмосфери Марса

Марс

Марсохід Perseverance вперше зміг отримати кисень з атмосфери Марса. Його NASA запустила на Червону планету у липні 2020 року.

— Зростає кількість відкриттів Perseverance, новітнього шестиколісного робота NASA на марсіанській поверхні, включає перетворення частини тонкої, багатої на діоксид вуглецю атмосфери у кисень, – йдеться у повідомленні космічного агентства.

Марсохід провів відповідне випробування 20 квітня, на 60-й день з моменту приземлення місії на Марс.

Завдання виконав експериментальний прилад розміром з тостер на борту Perseverance під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

У NASA пояснили, що це відкриття допоможе у майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. Попри те, що атмосфера Червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу.

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Також перетворення місцевої атмосфери на кисень може дозволити у майбутньому виробляти паливо на Марсі. В агентстві зазначили, що такі досягнення наближують людину до висадки на цю планету.

Марсохід Perseverance запустили на Марс у липні 2020 року на ракеті Atlas V. Мета місії – пошук слідів життя у кратері Езеро, збір зразків гірських порід та відкладень, а також вивчення клімату планети.

22 лютого ракета здійснила посадку на поверхню Марса. На початку березня марсохід провів свій перший після посадки тест-драйв.

Поява “веселки” на знімку з Марса

У межах місії NASA Марс-2020 марсохід Perseverance зробив незвичний знімок. В його об’єктив потрапила веселка, поява якої є неможливою на Марсі.

Однак, у NASA вже офіційно спростували веселку на фотографії. Його фахівці заявили, що це лише відблиск від сонця, що потрапив на механізм лінзи Hazcam марсоходу Perseverance.

Джерело: NASA

Фото: Depositphotos

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