День ангела Вадима: привітання у картинках та СМС

22 квітня відзначають день ангела Вадима. У перекладі із давньоарійської ім’я означає символ перемоги, із слов’янського – той, що сперечається.

Вадимко добре розуміє людей, проявляє до них турботу і завжди виконує свої обіцянки. Хлопець дуже працьовитий та цілеспрямований.

Парубок з таким ім’ям здатний потоваришувати абсолютно з будь-ким та домогтися необхідного співробітництва. Однак іноді стосунки з діловими партнерами для Вадима перетворюються на змагання, де він намагається обов’язково перемогти.

Стосунки з жінками у нього складаються непросто. Та якщо Вадим закохується по-справжньому – це серйозно і надовго. Дружина ж для нього більш ніж дружина, вона – його друге я.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Вадима у СМС та яскравих картинках. Не забудьте привітати іменинника зі святом – йому безперечно буде приємно!

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з днем ангела Вадима

***

Ти Вадим у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті усе буде!

***

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Вадима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ми тебе Вадим вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

***

День Ангела, Вадим, який ти зустрічаєш,

Нехай в життя твоє веселкою ввійде,

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде.

І щастям відкриються хай двері,

І все, що вже минуло – хай буде не дарма,

Роки прожить, не лише на папері,

А з успіхом і твердим словом Я!

***

***

Вадим, з Днем ангела тебе,

З святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

***

Церковний календар

Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.