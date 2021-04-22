День ангела Вадима: привітання у картинках та СМС

22 квітня відзначають день ангела Вадима. У перекладі із давньоарійської ім’я означає символ перемоги, із слов’янського – той, що сперечається.
Вадимко добре розуміє людей, проявляє до них турботу і завжди виконує свої обіцянки. Хлопець дуже працьовитий та цілеспрямований.
Парубок з таким ім’ям здатний потоваришувати абсолютно з будь-ким та домогтися необхідного співробітництва. Однак іноді стосунки з діловими партнерами для Вадима перетворюються на змагання, де він намагається обов’язково перемогти.
Стосунки з жінками у нього складаються непросто. Та якщо Вадим закохується по-справжньому – це серйозно і надовго. Дружина ж для нього більш ніж дружина, вона – його друге я.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Вадима у СМС та яскравих картинках. Не забудьте привітати іменинника зі святом – йому безперечно буде приємно!
Привітання з днем ангела Вадима
***
Ти Вадим у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті усе буде!
***
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Вадима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Ми тебе Вадим вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
***
День Ангела, Вадим, який ти зустрічаєш,
Нехай в життя твоє веселкою ввійде,
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде.
І щастям відкриються хай двері,
І все, що вже минуло – хай буде не дарма,
Роки прожить, не лише на папері,
А з успіхом і твердим словом Я!
***
***
Вадим, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
***
Церковний календар
Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.
24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.