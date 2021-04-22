Україна отримала вакцини АКДС і від гепатиту В – коли з’являться у поліклініках

Цього тижня Україна отримала декілька партій вакцин для рутинної імунізації.
Про це під час брифінгу МОЗ повідомила заступниця міністра Світлана Шаталова.
Вона зазначила, що всі отримані препарати направлять в українські регіони вже наступного тижня.
Так, йдеться про вакцини для профілактики:
- Гепатиту В.
- Гемофілії.
- Дифтирії, правця та кашлюку.
– Вакцини було поставлено закупівельною організацією Дитячий фонд ЮНІСЕФ за бюджет 2018 року, – уточнила Світлана Шаталова.
Вакцинація в Україні
Офіційно вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.
Найбільше щеплень було зроблено препаратом AstraZeneca Covishield.
Станом на 22 квітня вакцинувалися 491 877 українців.
П’ятеро осіб (двоє з яких – за кордоном) повністю завершили вакцинацію, отримавши дві дози препарату.