Україна отримала вакцини АКДС і від гепатиту В – коли з’являться у поліклініках

Цього тижня Україна отримала декілька партій вакцин для рутинної імунізації.

Про це під час брифінгу МОЗ повідомила заступниця міністра Світлана Шаталова.

Вона зазначила, що всі отримані препарати направлять в українські регіони вже наступного тижня.

Так, йдеться про вакцини для профілактики:

Гепатиту В. Гемофілії. Дифтирії, правця та кашлюку.

– Вакцини було поставлено закупівельною організацією Дитячий фонд ЮНІСЕФ за бюджет 2018 року, – уточнила Світлана Шаталова.

Вакцинація в Україні

Офіційно вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

Найбільше щеплень було зроблено препаратом AstraZeneca Covishield.

Станом на 22 квітня вакцинувалися 491 877 українців.

П’ятеро осіб (двоє з яких – за кордоном) повністю завершили вакцинацію, отримавши дві дози препарату.