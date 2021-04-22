Рецепти ПП-пасок без глютену (ВІДЕО)

Рецепти ПП-пасок, а також безглютенові варіації знадобляться веганам та тим, кому важливо зберегти свою фігуру на свята.

Існує безліч міфів, що такі страви не смачні, проте блогер та екоамбасадор Анастасія Цибуляк їх руйнує.

Крім того, українці мають чудову можливість готувати з органічних продуктів вітчизняного виробництва. А це і корисно, і наших фермерів підтримаєте у скрутні часи.

– Я давно готую з органічних продуктів і всім раджу це робити, адже користь для здоров’я очевидна. Особливо у часи пандемії, коли слід ставитися відповідально до здоров’я та зміцнення імунітету. Ми купуємо продукти, сертифіковані як органічні, в українських фермерів і у такий спосіб підтримуємо місцевих виробників та малий бізнес. Кажу щиро – це продукти чудової якості! – зазначила Анастасія Цибуляк.

ПП-паска – простий рецепт

Анастасія з Фактами ICTV поділилася рецептом веганської сироїдної паски без глютену, цукру, борошна та випікання.

Глютен – це алерген, тому є люди, організм яких просто не може витримувати його в раціоні. Ба більше, бувають моменти, коли й іншим доводиться на якийсь період відмовитися від глютену.

– Глютен є алергеном. Мої діти ходять до садочка, тому часто хворіють на ГРВІ. Перше, що призначають у цих випадках педіатр і лор – безглютенова дієта, щоб зменшити набряки, – розповідає блогер.

Склад:

1 скибочка гарбуза

2 моркви

150 г волоських горіхів

10 фініків

10 шт. кураги

10 г какао боби

10 г меленої кориці

50 г насіння льону

50 г родзинок

Приготування:

Змішуємо волоські горіхи, корицю, какао, льон і перебиваємо в блендері. Також подрібнюємо в блендері гарбуз, нарізаний шматочками, слідом – моркву, курагу та фініки. Збиваємо. Перемішуємо всі інгредієнти у глибокій тарілці, має вийти однорідна консистенція. Додаємо родзинки. Змочуємо руки та ліпимо паску з нашого тіста. Встеляємо дно та боки форми для паски (13 см діаметр) пергаментним папером, ретельно заповнюємо її “тістом”. Тісто має настоятися 8 годин. Готову паску я вкриваю глазур’ю з розтопленого білого шоколаду (веганського). Для глазурі нагріваємо 60-70 грамів білого веганського шоколаду до 40°C, охолоджуємо приблизно до 25°C, щоб отримати густу консистенцію як у глазурі. Покриваємо глазур’ю нашу паску. Прикрашаємо ароматним розмарином або лавандою. Окрема важлива деталь — до паски я подаю дивовижно смачний бананово-апельсиновий крем із сиропом агави.

Крем бананово-апельсиновий (на дві порції):

50 г банана

20 г мигдалевого молока

80 г тофу

13 г сиропу агави

13 г соку лимона

1 ч.л. лимонної есенції



1 ч.л. апельсинової есенції

Усі інгредієнти збиваємо у блендері до однорідної кремової консистенції.

Рецепт паски без глютену – морквяно-бананова паска на цільнозерновому рисовому борошні

Інший варіант паски без глютену. Хоча вона містить багато інгредієнтів, але готується дуже просто, перевірте самі.

Склад:

3/4 склянки цільнозернового рисового борошна

1/4 склянки вівсянки чи вівсяного борошна (без глютену)

1/4 склянки кокосової стружки

1/4 склянки кокосового цукру

1 ч. л. розпушувача



1/4 склянки кукурудзяної олії (чи будь-якої іншої без запаху)

1/4 склянки мигдалевого молока

1/4 склянки апельсинового соку

1 ст. л. меленого насіння льону

1 велика морква

1 середній банан

1/2 склянки світлих родзинок

1 жменя волоських горіхів

1 жменя гарбузового насіння

1 ст. л. кориці

1/2 ст. л. сухого імбиру

Приготування:

Розігріваємо духовку до 175С. Подрібнену в блендері вівсянку змішуємо з борошном і кокосовою стружкою, додаємо цукор, розпушувач і спеції. Натираємо моркву, розминаємо виделкою банан. З’єднуємо всі рідкі інгредієнти: олію, сік, молоко. Сюди ж додаємо насіння льону та виливаємо у суху суміш. Додаємо родзинки, горіхи, гарбузове насіння, добре перемішуємо та складаємо у форму для випікання, змащену олією. Діаметр нашої форми з екологічно чистого паперу – 90 мм, заввишки – 110 мм. Важливо дотримуватися цих розмірів, адже безглютенові паски доволі примхливі у випіканні. Випікаємо приблизно 50 хв.

– Цю паску я вкриваю рожевою веганською глазур’ю. Щоб її приготувати, візьміть 55 г цукрової пудри, додайте до неї 1/2 ч.л. трояндової води та 1,5 ст.л. соку малини і збийте до однорідної консистенції, – додала Анастасія Цибуляк.

Рецепти сирної паски

Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.

Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.