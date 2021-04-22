23 квітня – 113 день року. Які свята відзначаються цього дня, які прикмети та заборони існують, читайте на Фактах ICTV.

23 квітня – яке сьогодні свято

У цю дату відзначається Всесвітній день книги і авторського права. У 1995 році у Парижі Генеральна конференція ЮНЕСКО вирішила запровадити це свято.

Згідно з церковним календарем, цього дня вшановували пам’ять Терентія Маревного.

Іменини 23 квітня

День ангела цього дня відзначають Олександр, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.

Прикмети на 23 квітня

Предки вважали, що саме на Терентія Маревного варто визначати прикмети для початку робіт у полі. 23 квітня у давнину називали Днем сонцезаходу, Днем Терентія Маревного.

Прикмети:

ранковий туман – до дощу;

маленькі павуки у будинку – до потепління;

великі павуки високо на павутині – до заморозків;

значний вітер – до неврожаю;

багато птахів на гілках дерев – до спекотного і сонячного літа.

Що не можна робити 23 квітня

Які заборони існували:

не можна багато і важко працювати;

не можна лихословити і сваритися;

не можна вживати алкоголь.

Свята у 2021 році

Уже 2 травня українці відзначатимуть головне церковне свято року – Воскресіння Христове.

До цієї дати триватиме Великий піст.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.