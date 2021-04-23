Згідно з церковним календарем 2021 року, з 1 до 30 квітня триватиме багатоденний Великий піст. Під час Великого посту не можна вживати рибу та морепродукти, м’ясо та продукти тваринного походження, зокрема не можна пити молоко. Також заборонено алкоголь, лише в деякі дні можна випити трохи вина.

Однак дотримання посту – лише рекомендація, оскільки трапляються ситуації, коли людина через стан здоров’я не може виключити м’ясо та молочні продукти з раціону. Священнослужителі наголошують, що суть посту – у спілкуванні з Богом та молитвах.

7 квітня віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це буде останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

У квітні 2021 року випаде два дні, коли віряни поминають померлих родичів. Зокрема, дні поминання померлих православних християн, і передусім своїх покійних батьків (предків), – 3 та 10 квітня. Це так звані Батьківські суботи.

Церковні свята у квітні 2021

1 квітня – праведної Софії, князя Слуцького

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія

3 квітня – Батьківська Субота – поминання покійних, преподобного Серафима Виріцького

– поминання покійних, преподобного Серафима Виріцького 4 квітня – хрестопоклонний тиждень, третій тиждень Великого Посту, священномученика Василя, пресвітера Анкірського

5 квітня – четвертий тиждень Великого посту, преподобномученика Никона єпископа

6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

9 квітня – мучениці Матрони Солунської

10 квітня – Батьківська Субота – поминання покійних

– поминання покійних 11 квітня – тиждень Іоанна Лествичника, четвертий тиждень Великого посту, святителя Євстафія сповідника, єпископа Віфінійського, початок п’ятого тижня Великого посту

12 квітня – преподобного Іоанна Лествичника, ігумена Синайського

13 квітня – святителя Іони, чудотворця і митрополита Київського

14 квітня – преподобного Євфимія

15 квітня – преподобного Тита чудотворця

16 квітня – преподобного Микити Сповідника

17 квітня – святкування ікони Божої матері Геронтісса

18 квітня – тиждень преподобної Марії Єгипетської, п’ятий тиждень Великого посту, перенесення мощей святителя Іова

19 квітня – початок шостого тижня Великого посту, святого рівноапостольного Мефодія

20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері

21 квітня – апостолів від 70-ти: Родіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма

22 квітня – мученика Євпсихія

23 квітня – мучеників Терентія, помпи, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора

24 квітня – Лазарева субота , священномученика Антипа, єпископа Пергама Азійського

, священномученика Антипа, єпископа Пергама Азійського 25 квітня – Вербна неділя , вхід Господній в Єрусалим, преподобного Василя сповідника

, вхід Господній в Єрусалим, преподобного Василя сповідника 26 квітня – початок Страсного тижня, Великий понеділок , священномученика Артемона

, священномученика Артемона 27 квітня – Великий вівторок

28 квітня – Велика середа Стасного тижня , апостолів Аристарха, Пуда і Трохима

, апостолів Аристарха, Пуда і Трохима 29 квітня – Великий четвер (чистий четвер) , Іллінсько-Чернігівської та Тамбовської ікон Божої Матері

, Іллінсько-Чернігівської та Тамбовської ікон Божої Матері 30 квітня – Велика п’ятниця (Страсна п’ятниця), преподобного Зосими, ігумена Соловецького

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні є багато неофіційних дат, які важливі для представників різних професій. Дивіться календар неофіційних свят на 2021 рік на сайті Факти ICTV.

Наприклад, у 2021 році святкують Міжнародний день ювеліра, Міжнародний день бармена, Міжнародний день стоматолога, День комп’ютерника, Всесвітній день письменника, День таксиста, Всеукраїнський день психолога, Міжнародний день ветеринарного лікаря, День Повітряних сил ЗСУ, День програміста, День рятувальника України, День автомобіліста, День працівників архівних установ України, а також багато інших важливих професійних свят.

Те саме стосується інших неофіційних свят, які не святкують на законодавчому рівні, проте це не впливає на їхню важливість для людей. Наприклад, у 2021 році святкуватимуть Всесвітній день усмішки, Всесвітній день сну, Міжнародний день музики, Всесвітній день поцілунку, День молоді України, Міжнародний день друзів та низку інших приємних свят.