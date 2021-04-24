Гороскоп на тиждень, з 26 квітня до 2 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 26 квітня до 2 травня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

27 квітня 2021 о 6.31 за Києвом ми спостерігатимемо повний Місяць. У цей момент Місяць повністю освітлений і дає нам можливість побачити навколишній простір більш чітко та ясно, а з ним і власні цілі, помилки і похибки.

Головна тема цього періоду – приведення у відповідність цінностей і ресурсів. На що я витрачаю свій ресурс: гроші, час, життя? Чи отримую я завдяки цим витратам те, що я насправді ціную? Ми необов’язково отримаємо відповідь про сенс життя, але цілком можемо прозріти на рівні: здається, ці півгодини в соцмережах з ранку геть витіснили ранкову зарядку.

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Кожна людина, в залежності від свого особистого гороскопу, може отримати власне – маленьке або велике – але дуже цінне прозріння.

Гороскоп для Овнів

Цього тижня знову будуть актуальними теми доходів і витрат. Важливо бути обережними з придбаннями, не варто купувати щось коштовне, якщо ви це не планували заздалегідь. А 27 – 28 квітня краще зовсім утриматися від витрат. Тих, хто народився в першу декаду Овна (20 – 30 березня) можуть втягнути у конфлікти, особливо в сім’ї, зі старшими родичами або через нерухомість (інші Овни – приготуйтеся, вас чекає те саме, але трохи пізніше). Найбільш вражаючими будуть четвер-п’ятниця. А ось у вихідні, ймовірно, доведеться приділити якийсь час роботі.

Гороскоп для Тельців

Насичений тиждень. Тим з вас, у кого день народження на цьому тижні, важливо видихнути, підвести підсумки. У цьому допоможе повний місяць 27 квітня. Хороша практика для всіх Тельців – переглянути свої ресурси і цінності, щоб зрозуміти наскільки те, що ви маєте, відповідає тому, чого ви хочете. А далі – можна будувати плани на рік. У роботі можливі напружені дні, особливо у спілкуванні з керівництвом. Вам може бути складно зосередитися, тому будьте обережні за кермом, давайте собі більше часу для вирішення звичних питань. Дні, близькі до повного місяця, можуть привести до конфліктних ситуацій з партнерами – тут теж важливо натиснути на гальма і не поспішати з критикою. Вихідні добре було б провести за навчанням, пізнанням чогось нового.

Гороскоп для Близнюків

У вас зараз йде активна робота над собою. Вам підійдуть будь-які практики із занурення в себе, медитації, з’ясування больових точок і способів їх опрацювання. Зверніть увагу на те, що перебуває зовсім поруч – саме навколишнє оточення створює або забирає натхнення. Потроху приведіть до ладу свій будинок і робоче місце. 27-28 квітня ви можете відчути занепад сил, не варто на ці дні планувати важливі справи, розподіліть свій графік так, щоб викреслити можливість виснаження. 29 квітня можуть відбутися невеликі події – провісники тем, які будуть підняті під час найближчого коридору затемнень (з 26 травня до 10 червня).

Гороскоп для Раків

Головні теми тижня, ймовірно, будуть пов’язані з розподілом соціальних ролей. Це період активного спілкування і вибудовування пріоритетів. Якщо до вас приходить думка про те, що вам нема про що спілкуватися з певною людиною, то, можливо, це так і є. Але не поспішайте обривати зв’язки. Зараз ви можете бути занадто категоричними й не обов’язково справедливими. Найбільш напруженими можуть бути вихідні. Народжені в першу декаду (21 – 31 червня) можуть відчути незвичайну енергійність і здатність перевернути гори. І ви насправді можете, тільки постарайтеся слідувати продуманим планом, викресліть спонтанні рішення.

Гороскоп для Левів

Цього тижня краще направте свої сили в роботу. Тут відбувається багато чого: спілкування, обговорення, важливі рішення і конфлікти. Вас можуть втягнути в активну конкуренцію. Тут важливо проявляти стриманість. У ваших опонентів може бути сильна зброя. Ваш спосіб досягнення перемоги – збереження власної гідності і дотримання своїх стратегічних цілей. Не розмінюючись на дрібні битви – виграєте війну. Найбільш складним може виявитися якраз 27 квітня – день повного місяця, а до 29 – 30 квітня повинна вималюватися правильна тактика вирішення проблеми. У будь-якому випадку, постарайтеся триматися своїх цінностей, адже це тиждень відстоювання власних позицій.

Гороскоп для Дів

Цей тиждень чудово підходить для того, щоб зайнятися власним розвитком, для навчання, відвідування курсів або читання пізнавальної літератури. Це також хороший період для того, щоб презентувати себе, провести рекламну кампанію, продемонструвати свою ідею. Єдине, що від захоплюючих занять можуть сильно відволікати побутові питання. Тому потрібно ретельно планувати, залишаючи час для нагальних потреб. Можливо, доведеться захищати свої переконання і права, для цього є енергія та можливості. Хтось може сприйняти вас занадто гостро, але якщо ви впевнені у своїй правоті, всесвіт підтримає вас.

Гороскоп для Терезів

Починається період активності на роботі, яка може обернутися як досягненнями через завзяту працю, так і конфліктними ситуаціями. Керівництво може нагнітати обстановку, а підпорядкування дається нелегко. Якщо ви народилися в першу декаду знака (23 вересня – 2 жовтня), ви можете зіткнутися з активним протистоянням. Постарайтеся не діяти імпульсивно і не зриватися на гнів, особливо якщо вам це властиво. Період зависокої небезпеки щодо травмування. Протягом цього тижня було б добре закрити борги, якщо вони є, і нових точно не брати.

Гороскоп для Скорпіонів

Повний місяць 27 квітня відбудеться саме у вашому знаку, а значить, вас воно зачепить найбільше. Ви можете отримати нову інформацію, нове розуміння якихось заплутаних ситуацій, і ці інсайти будуть підштовхувати до дій. Ви можете відчути прилив енергії. Головне – правильно її розподілити і не забувати про близьких. Зверніть особливу увагу на партнерські стосунки. Якщо ви цінуєте свою пару, приділіть увагу коханій/коханому. Це гарний час для того, щоб провести більше часу разом, створити романтичну атмосферу. І обов’язково зробіть акцент на чуттєвий досвід: більше дотиків, вечеря для гурманів, прослуховування улюбленого концерту – загалом, все те, в чому ви майстри.

Гороскоп для Стрільців

Тиждень може здатися вам не дуже цікавим, оскільки основний акцент – на виконанні рутинних, звичних справ. Будьте уважні з документами, листами, посилками – вони можуть губитися, затримуватися. Доводиться долати якісь перешкоди для їх отримання, знаходження, підписання. Є сенс зайнятися своїм здоров’ям, особливо хронічними захворюваннями. Не чекайте загострень – займіться профілактикою. І взагалі – подбайте про себе. Якщо вже рутина повинна поглинати час, є сенс створити нові корисні звички, які принесуть радість вам і вашому тілу.

Гороскоп для Козерогів

Для вас це тиждень творчості. Добре займатися тим, до чого у вас є хист. Прекрасний час для того, щоб згадати про свої хобі, коханих людей і дітей. І за цими самими сферами життя можуть знадобитися додаткові вкладення, але тут головне питання: чи готовий я вкладати свій ресурс (час, гроші, знання) в цю справу або в цю людину? Ви можете ухвалити імпульсивне рішення щодо придбання, про яке можете згодом пошкодувати. Стосунки з партнерами можуть загостритися, особливо помітними можуть стати проблеми 27 – 28 квітня і 1-2 травня. Дотримуйтеся власних принципів, але не рубайте зопалу (особливо це стосується народжених 22 – 31 грудня).

Гороскоп для Водоліїв

Протягом цього тижня вам дуже важливо звернути увагу на свою сім’ю (як особисту, так і батьківську). Ви можете виявити нестачу тилу, якесь потрясіння основ. Це не обов’язково має бути щось радикальне, але відчуття невпевненості може з’явитися. Постарайтеся створити в будинку комфортну атмосферу, відвідайте старших родичів і батьків, згадайте про те, що вас наповнювало колись. Це дасть сили для того, щоб впоратися з вашими амбітними проектами.

Гороскоп для Риб

Вам тиждень несе підживлення та енергію для звершень. Активне спілкування з близькими, однодумцями, чати, листування, дзвінки, переговори – все це прекрасно вписується в енергетику тижня. Показані активні заняття спортом, ігри, розваги. Важливо зайнятися дітьми, але не в сенсі знову почати перевіряти відвідування ними онлайн уроків на карантині, а зробити щось, що не входить в обов’язкову програму. Нехай це буде активна гра або щира розмова, головне – з повним вашим залученням до процесу. Вони обов’язково помітять, оцінять і ви отримаєте додатковий виток енергії.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.