23 квітня о 12.49 за київським часом корабель Crew Dragon компанії SpaceX доправить на орбітальну станцію чотирьох астронавтів.

Місія стартуватиме з майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Корабель Crew Dragon відправить у космос ракета Falcon 9 тієї ж SpaceX Ілона Маска.

До складу екіпажу входять представники трьох космічних агентств:

Шейн Кімбро від NASA (командир корабля);

Меган Макартур від NASA (пілот):

Акіхіко Хосіде від JAXA;

Томас Песке від ESA.

Екіпаж пропрацює на станції майже півроку і повернеться 31 жовтня у капсулі, яка спуститься на парашутній системі в Атлантику біля берегів США.

Crew Dragon вже не вперше доставляє астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Це вже другий політ корабля. Вперше він літав в межах тест-польоту у 2020 році. Тоді на МКС Crew Dragon доставив Роберта Боба Бенка і Дагласа Дага Херлі.

Також вдруге для польоту використають багаторазовий перший ступінь ракети В1061, яка літала під час першої експлуатаційної пілотованої місії в листопаді 2020 року. Після виведення корабля на орбіту вона знову повернеться на Землю.

Трансляція запуску корабля Crew Dragon на МКС

Запуск на МКС першої місії

15 листопада 2020 року компанія SpaceX запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

Це була перша регулярна місія Crew Dragon з астронавтами, які братимуть участь у запланованих дослідженнях на МКС і зроблять кілька виходів у відкритий космос для обслуговування станції.