Куди вступити після 11 класу в Україні – список професій та необхідне ЗНО

Випускники 11 класу мають можливість вступити до вищих або середніх спеціальних навчальних закладів. Однак, щоб вчитися на бажаній спеціальності, необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та набрати потрібну кількість балів.

Куди вступити після 11 класу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Якщо ваша дитина готується до отримання атестата, то є три варіанти подальшого навчання:

вища освіта – навчання у ВНЗ; середня професійна освіта – коледжі, технікуми; спеціалізовані курси.

Вибір навчальних закладів і спеціальностей після 11 класу дуже великий. Якщо досі не можете визначитися зі спеціальністю та вирішити, куди вступити після 11 класу, краще вивчити ринок праці та попит на сучасних фахівців.

Популярні професії та необхідне ЗНО

IT- індустрія. Відучившись на IT-спеціальності в майбутньому можна стати програмістом, web-програмістом, фронтенд-розробником, java-розробником, фахівцем з інформаційної безпеки, системним адміністратором, тестувальником програмного забезпечення тощо.

Предмети, які необхідно скласти на ЗНО для вступу на програміста, – українська мова та математика. В якості третього предмета можна обрати історію України, фізику, біологію, географію, іноземну мову або хімію. Кінцевий вибір залежить від правил навчальних закладів, які ви розглядаєте.

Медицина. З початком пандемії коронавірусу з’явився ще більший попит на медпрацівників. Серед популярних професій – сімейний лікар, медсестра, фармацевт, провізор, стоматолог, косметолог, хірург.

Для того, щоб вчитися на спеціальності медичного спрямування необхідно скласти ЗНО з української мови, математики та третій предмет на вибір – фізика, хімія або біологія.

Юриспруденція. Найпопулярніша спеціальність у цій сфері – юрисконсульт. Далі – колектор і помічник юриста.

Необхідне ЗНО для вступу на юридичну спеціальність – українська мова, література та математика. Історія України або іноземна мова – на вибір.

Економіка. Жодне підприємство не обійдеться без фахівця з економіки, ви можете бути аналітиком-економістом, бухгалтером, фахівцем з зовнішньо-економічної діяльності, фінансистом тощо.

Для того, щоб навчатися в сфері економіки необхідно скласти ЗНО з української мови, літератури та математики. На вибір – історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Менеджмент. Щоб стати менеджером по роботі з персоналом або HR-менеджером необхідно здати тестування з таких предметів – українська мова, література та математика. На вибір – історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Журналістика. Професія журналіста завжди входить в топ найбільш затребуваних спеціальностей. Друковані видання, інтернет-портали, теле і радіокомпанії збільшуються, завдяки чому створюють нові робочі місця.

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Для того, щоб піти вчитися на журналіста після 11 класу, необхідно скласти ЗНО з української мови та літератури, історії України та на вибір – математика, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Також під час вступу до ВНЗ пройти творчий конкурс.

Архітектура. Для вступу на даний напрямок будуть потрібні не тільки сертифікати ЗНО з української мови, літератури та математики, а й творчий конкурс, який необхідно скласти при вступі до навчального закладу.

Дизайн. Дизайнери інтер’єру, одягу або графічні ніколи не сидять без роботи. Якщо у вас є смак стилю, а також навички малювання, то після 11 класу можете сміливо обирати цю професію.

Для вступу на дизайн потрібні такі сертифікати ЗНО – українська мова, література та математика. Третій предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Аграрії. Аграрна сфера це вже давно не тільки вирощування овочів, але і перспективний напрямок в економіці та розвитку регіонів. Після 11 класу можна поступити в сільськогосподарський інститут, а відучившись працювати агрономом, агрокібернетіком, біохакером, агроінженером, зоотехніком.

Предмети, які потрібно скласти на ЗНО, – українська мова, література, біологія і на вибір – математика, історія України, іноземна мова, хімія, географія або фізика.

Вступити після 11 класу можна також на нанотехнолога, логіста, спеціаліста з інжинірингу, еколога або SMM-фахівця. Не варто забувати й про сферу обслуговування – це не тільки бармени або офіціанти, але ще оператори АЗС, електромонтери, швачки-закрійники, баристи, портьє тощо.

Куди вступити без ЗНО в 2021 році

Для вступу до ВНЗ українським абітурієнтам з 2008 року необхідно складати ЗНО. Якщо трапилося так, що ваша дитина не набрала прохідний бал або зовсім не здала тест, альтернатива є.

Без сертифікату ЗНО можна вчитися не тільки в ПТУ. Куди можна вступити без ЗНО 2021 – читайте на Фактах ICTV.