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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт приготування

паска зі сиру та згущенного молока на Великдень 2021

Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який відмінно підійде для святкового столу на Великдень 2021 року.

Така запашна паска порадує вас смаком і ароматом, а також гладкою і однорідною консистенцією.

На світле свято Великдень завжди хочеться приготувати щось дуже смачне і незвичайне, тож паска з сиру зі згущеним молоком буде самим вдалим рецептом, який, до речі, ще й швидко готується.

Це дуже смачна, ароматна, ніжна, не примхлива, без зайвих проблем і нюансів паска, загалом – ідеальна.

Факти ICTV підготували для вас покроковий рецепт сирної паски зі згущеним молоком.

Інгредієнти:

  • сметана – 250 г;
  • сир (9% жирності) – 1,25 кг;
  • цукати – 70 г;
  • родзинки – 70 г;
  • згущене молоко – 400 г;
  • цукор коричневий – 60 г;
  • ванільний цукор – 1 чайна ложка;
  • вершкове масло – 250 г.
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Спосіб приготування:

  1. Промиваємо і сушимо 70 г родзинок.
  2. Перетираємо 1,25 кг сиру через сито.
  3. Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
  4. Все збиваємо міксером до однорідності.
  5. Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
  6. Все добре перемішуємо.
  7. Готуємо форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дня. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.

Загалом сирна паска зі згущеним молоком готується 30 хвилин.

Також дивіться у нашому матеріалі найкращі рецепти приготування смачної паски в мультиварці.

Адже великодній десерт в мультиварці є не менш смачним, ніж приготовлений за традиційним рецептом у духовці.

Фото: Depositphotos

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