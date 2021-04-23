У США жінка ледь не осліпла, переплутавши клей з краплями

У США жінка ледь не втратила зір, переплутавши пляшечку клею для нігтів з краплями для очей. Вона намагалася вночі закапати очі після зняття контактних лінз.

Американка Яседра Вільямс заснула в контактних лінзах. Однак коли відчула сухістіх в очах, вирішила зняти їх. Для цього їй потрібні були краплі для очей.

Тож вона взяла сумочку, де якраз лежали дві пляшечка. Одна була з очними краплями, а інша з клеєм для відновлення нігтів.

Вже за декілька секунд після того, як Яседра закапала очі, зрозуміла, що переплутала пляшечки.

Жінка намагалась самостійно стерти клей серветками і холодною водою. Та було пізно – око не відкривалося. Тож вона звернулась за допомогою до лікарні.

За словами медиків, промити око водою було правильним рішенням. Це врятувало зір жінки, як і контактна лінза, яка стала бар’єром між клеєм і оком.

Внаслідок Яседрі вдалось врятували зір, однак вона втратила вії. Оскільки під час операції медики сильно відтягнули верхню повіку.

У Києві жінці через помилку видалили матку

У Києві акушеру-гінекологу повідомили про підозру через те, що вагітній на 41-тижні жінці довелось видалити матку.

Слідство встановило, що в серпні 2019 року лікар порушив техніку кесаревого розтину.

Унаслідок цього в пацієнтки виникли післяопераційні ускладнення, після чого їй видалили матку.

Джерело: Live Science