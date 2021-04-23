23 квітня святкують Всесвітній день книги та авторського права.

Цього дня Факти ICTV підготували топ-5 книг, які варто почитати у 2021 році.

Список новинок літератури:

Шаггі Бейн (Дуглас Стюарт, 2020)

Дебютний роман шотландського письменника Дугласа Стюарта. Його сюжет розгортається у Глазго наприкінці 80-х років ХХ століття.

Місцева мешканка Агнес Бейн шукає порятунку від злиднів у алкоголі. Старші діти відмовилися від неї. З нею залишився лише син Шаггі, який змушений боротися з демонами своєї матері.

Отже, вас публічно зганьбили. Як незнайомці з соціальних мереж перетворюються на катів (Джон Ронсон, 2021)

Автор довгий час вивчав досить поширене в сучасному суспільстві явище публічного цькування, зокрема й у мережі. Ця книга – цікаве й незвичайне дослідження проблеми.

Листи смерті (Чжоу Хаохуей, 2021)

Цікавий трилер популярного китайського письменника не залишить байдужим нікого.

У китайському місті Ченду відбуваються криваві вбивства людей. Однак вони не позбавлені моралі: вбивця карає лише тих, хто уникнув кари за законом. Перед тим, як скоїти вбивство, кат залишає жертві листа.

Клара і сонце (Кадзуо Ісігуро, 2021)

Поціновувачам фантастики сподобається ця книга. Це історія Клари, подруги зі штучним інтелектом, яка у магазині чекає на того, хто нарешті придбає її.

Але книга не лише про штучний інтелект, а й про вічні цінності – сім’ю, дружбу і людяність.

Сестра перлів (Люсінда Райлі, 2021)

Книга особливо сподобається тим, хто полюбляє пригодницьку літературу.

Ірландська письменниця Люсінда Райлі представила четверту частину історії під назвою Сім сестер. У цій книзі головна героїня Сісі відправиться у подорож, щоб знайти себе, своє коріння та місце в житті.

Найкращі книги для саморозвитку

Крім новинок, можна ознайомитися із старішою, але все ще актуальною літературою.

Сюди належать книги для саморозвитку.

Детальніше про те, що почитати для саморозвитку, читайте на Фактах ICTV.