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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Всеукраїнський день психолога: красиві привітання в картинках

Всеукраїнський день психолога: красиві привітання в картинках

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Життя людини дуже непередбачуване, на шляху разом з позитивними подіями також трапляються і розчарування, після чого і виникають негативні емоції.

Коли стає важко утримати всі емоції в собі, людина звертається до психолога.

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До Всеукраїнського дня психолога Факти ICTV підготували красиві привітання в картинках.

Листівки з привітаннями:

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Окрім професійних, у 2021 році українці святкуватимуть безліч державних свят.

Для того, щоб не пропустити жодне з них та дізнатися про кількість вихідних, дивіться календар державних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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