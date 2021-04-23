23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Життя людини дуже непередбачуване, на шляху разом з позитивними подіями також трапляються і розчарування, після чого і виникають негативні емоції.

Коли стає важко утримати всі емоції в собі, людина звертається до психолога.

До Всеукраїнського дня психолога Факти ICTV підготували красиві привітання в картинках.

Листівки з привітаннями:

Окрім професійних, у 2021 році українці святкуватимуть безліч державних свят.

Для того, щоб не пропустити жодне з них та дізнатися про кількість вихідних, дивіться календар державних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.