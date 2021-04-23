Як правильно написати пояснювальну записку на роботі – Інструкція

Як правильно написати пояснювальну записку на роботі

Працівники – це теж люди, які іноді роблять помилки у роботі або потрапляють у неприємні ситуації, які заважають виконувати свої службові обов’язки належним чином.

В таких випадках співробітник має написати пояснювальну записку. Вона є підтвердженням визнання провини працівника та має пояснювати причину помилок у роботі.

В пояснювальному документі важливо правильно викласти свої думки та наводити логічні аргументи.

Перед тим, як почати писати цей документ, необхідно ознайомитися з оформленням пояснювальної записки. Правильно складена записка допоможе вам виправдати свої дії та залишитися у добрих взаєминах з керівництвом.

Як правильно написати пояснювальну записку – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.