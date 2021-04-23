Як правильно написати пояснювальну записку на роботі – Інструкція

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Як правильно написати пояснювальну записку на роботі
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як правильно написати пояснювальну записку на роботі

Як правильно написати пояснювальну записку на роботі

Працівники – це теж люди, які іноді роблять помилки у роботі або потрапляють у неприємні ситуації, які заважають виконувати свої службові обов’язки належним чином.

В таких випадках співробітник має написати пояснювальну записку. Вона є підтвердженням визнання провини працівника та має пояснювати причину помилок у роботі.

В пояснювальному документі важливо правильно викласти свої думки та наводити логічні аргументи.

Перед тим, як почати писати цей документ, необхідно ознайомитися з оформленням пояснювальної записки. Правильно складена записка допоможе вам виправдати свої дії та залишитися у добрих взаєминах з керівництвом.

Як правильно написати пояснювальну записку – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно оформити пояснювальну записку

Документ повинен мати чітку структуру, тому під час написання слід звернути увагу на такі вимоги:

  • Пояснювальна записка має бути оформлена на аркуші паперу формату А4;
  • документ має бути написаний державною мовою та не містити граматичних помилок;
  • записка пишеться від першої особи;
  • інформація повинна бути достовірна та мати підтвердження.

Оформіть шапку документа

Шапка документа заповнюється наступним чином.

У правому верхньому куті необхідно вказати повне ім’я посадової особи, до якої адресована заява.

Потім потрібно вказати ваше повне ім’я, посаду, яку ви займаєте, та назву підприємства.

Після цього потрібно вказати назву документа, а саме – пояснювальна записка.

Оформіть основну частину пояснювальної записки

У цій частині вам потрібно логічно описати ваше бачення ситуації та навести конкретні факти.

Спочатку вам потрібно вказати на вашу помилку, а потім пояснити, що стало причиною невиконання службових обов’язків.

Наприклад, працівник не з’явився на робочому місці через те, що потрапив у ДТП. У своїй записці працівник повинен підтвердити те, що він не з’явився на робочому місці, а потім вказати, що стало причиною. В цьому випадку потрібно написати, що він потрапив у ДТП.

У такому випадку співробітник діяв з огляду на ситуацію, в яку він потрапив.

Поставте дату та підпис

Після того, як ви правильно оформили документ, наприкінці потрібно поставити ваш особистий підпис та зазначити дату подачі пояснювальної записки.

Нижче наведено зразок пояснювальної записки у разі запізнення на роботу.

Як правильно написати пояснювальну записку на роботі – Інструкція

Фото: Unsplash

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