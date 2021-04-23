24 квітня – 114-й день року. У світі відзначають чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, а також прикмети та заборони.

Яке свято 24 квітня

24 квітня відзначається Міжнародний день солідарності молоді.

Цей пам’ятний день почали святкувати з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Таке свято має на меті привернути увагу державних органів, суспільства та ЗМІ до проблем молоді.

Також на суботу, 24 квітня, випадає Всесвітній день ветеринара. Свято засноване Всесвітньою ветеринарною асоціацією у 2000 році.

Воно має на меті висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів у світі та підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров’я і добробуту тварин.

День ангела 24 квітня

Іменини у цей день святкують: Яків, Іван та Тихон.

Також за православним календарем, 24 квітня віряни згадують великомученика Антипа єпископа Пергамського. Він був учнем Іоанна Богослова, вірував у Христа та боровся із язичниками.

За свої переконання, Антип загинув страшною смертю. Перед останнім подихом він попросив у Бога дар зцілення. З того часу, мощі Антипа володіють чудотворною силою зцілення.

Прикмети на 24 квітня

Якщо вранці небо буде червоне, то всю весну дощитиме і буде вітряно;

Якщо йтиме дощ, то влітку буде багато грибів;

Якщо у цей день зацвіла верба, то йтиме потепління.

Що не можна робити 24 квітня

Не можна працювати на городі;

Не рекомендується витрачати багато води;

Не варто сваритися і кричати.

Церковний календар 2021

2 травня відзначають найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.