До Великодня 2021 залишається все менше часу, а це означає, що кожна господиня вже починає шукати рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.
Сьогодні є багато варіантів, однак найбільш перевіреним є рецепт паски на молоці.
Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти: паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.
Рецепт паски на 1 літр молока
Вам знадобиться:
- Борошно -2 кілограми
- Молоко – 1 літр
- Яйця – 30 штук
- Вершкове масло – 700 грамів
- Свіжі дріжджі – 100 грамів
- Цукор – 1 кілограм
- Сіль – 1 чайна ложка
- Родзинки – 1 склянка
- Мелена кориця – 1 чайна ложка
- Мелений кардамон – пів чайної ложки
- Ванільний цукор – 10 грамів
- Тертий мускатний горіх – 1 щіпка
Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.
Процес приготування паски:
- Ставимо 1 літр молока на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо.
- Розтираємо 100 грамів дріжджів з цукром (1 столова ложка), після того, як вони стануть рідкими, додаємо в тісто.
- Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години.
- Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць.
- До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером.
- Додаємо 700 грамів вершкового масла і розтираємо до однорідної маси.
- Солимо, додаємо родзинки (1 склянка), кардамон (половину чайної ложки), корицю (1 чайну ложку), ванільний цукор (10 грамів).
- Все добре перемішуємо і додаємо в опару.
- Просіваємо борошно і додаємо його в тісто.
- Місимо тісто на паску, поки воно не перестане прилипати до рук.
- Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло.
- Перед тим, як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом.
- Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210 градусів).
- Після того, як паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.
Паска на 0,5 літра молока
Що знадобиться:
- Борошно – 1 кілограм
- Молоко – 500 мілілітрів
- Пресовані дріжджі – 60 грамів
- Яйця – 6 штук
- Вершкове масло – 180 грамів
- Цукор – 250 грамів
- Родзинки – 250 грамів
- Ванільний цукор – 1 чайна ложка
Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.
- Підігріваємо 500 мілілітрів молока, розчиняємо в ньому 60 грамів дріжджів і замішуємо туди півкілограма борошна.
- Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
- Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць.
- Білки солимо і збиваємо в круту піну.
- Жовтки розтираємо з 1 чайною ложкою ванільного цукру.
- Додаємо в тісто жовтки і 180 грамів м’якого вершкового масла.
- Все добре перемішуємо і потім додаємо білки.
- Просіваємо борошно.
- Додаємо в тісто 2 склянки борошна.
- Місимо тісто для паски, поки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце.
- Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин.
- Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100 градусів. Опісля додаємо температуру в духовці до 180 градусів і чекаємо ще 25 хвилин.
Глазур для паски
Жодна паска не обходиться і без глазурі, рецептів якої є безліч. Але все ж глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання. Оскільки вона не тріскається та не осипається.
Покроковий рецепт, як приготувати глазур із маршмелоу для паски, – дивіться у нашому матеріалі.