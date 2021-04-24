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Факти / Lifestyle
Олена Конюшок |

Рецепт паски на 1 літр та півлітра молока

паска

До Великодня 2021 залишається все менше часу, а це означає, що кожна господиня вже починає шукати рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.

Сьогодні є багато варіантів, однак найбільш перевіреним є рецепт паски на молоці.

Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти: паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.

Рецепт паски на 1 літр молока

Вам знадобиться:

  • Борошно -2 кілограми
  • Молоко – 1 літр
  • Яйця – 30 штук
  • Вершкове масло – 700 грамів
  • Свіжі дріжджі – 100 грамів
  • Цукор – 1 кілограм
  • Сіль – 1 чайна ложка
  • Родзинки – 1 склянка
  • Мелена кориця – 1 чайна ложка
  • Мелений кардамон – пів чайної ложки
  • Ванільний цукор – 10 грамів
  • Тертий мускатний горіх – 1 щіпка

Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.

Процес приготування паски:

  1. Ставимо 1 літр молока на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо.
  2. Розтираємо 100 грамів дріжджів з цукром (1 столова ложка), після того, як вони стануть рідкими, додаємо в тісто.
  3. Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години.
  4. Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць.
  5. До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером.
  6. Додаємо 700 грамів вершкового масла і розтираємо до однорідної маси.
  7. Солимо, додаємо родзинки (1 склянка), кардамон (половину чайної ложки), корицю (1 чайну ложку), ванільний цукор (10 грамів).
  8. Все добре перемішуємо і додаємо в опару.
  9. Просіваємо борошно і додаємо його в тісто.
  10. Місимо тісто на паску, поки воно не перестане прилипати до рук.
  11. Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло.
  12. Перед тим, як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом.
  13. Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210 градусів).
  14. Після того, як паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.
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Паска на 0,5 літра молока

Що знадобиться:

  • Борошно – 1 кілограм
  • Молоко – 500 мілілітрів
  • Пресовані дріжджі – 60 грамів
  • Яйця – 6 штук
  • Вершкове масло – 180 грамів
  • Цукор – 250 грамів
  • Родзинки – 250 грамів
  • Ванільний цукор – 1 чайна ложка

Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.

  1. Підігріваємо 500 мілілітрів молока, розчиняємо в ньому 60 грамів дріжджів і замішуємо туди півкілограма борошна.
  2. Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
  3. Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць.
  4. Білки солимо і збиваємо в круту піну.
  5. Жовтки розтираємо з 1 чайною ложкою ванільного цукру.
  6. Додаємо в тісто жовтки і 180 грамів м’якого вершкового масла.
  7. Все добре перемішуємо і потім додаємо білки.
  8. Просіваємо борошно.
  9. Додаємо в тісто 2 склянки борошна.
  10. Місимо тісто для паски, поки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце.
  11. Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин.
  12. Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100 градусів. Опісля додаємо температуру в духовці до 180 градусів і чекаємо ще 25 хвилин.

Глазур для паски

Жодна паска не обходиться і без глазурі, рецептів якої є безліч. Але все ж глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання. Оскільки вона не тріскається та не осипається.

Покроковий рецепт, як приготувати глазур із маршмелоу для паски, – дивіться у нашому матеріалі.

Фото: Pixabay

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