25 квітня 2021 року в Україні відзначають Вербну неділю. Свято присвячене дню, коли Ісус в’їхав до Єрусалиму.

Тоді люди радісно зустрічали Христа піснями і квітами, а також стелили під ноги його осла гілки пальми – рослини, яка символізує чистоту і непогрішність. Католики так і називають це свято – Пальмова неділя.

Але пальма в наших широтах не росте, тому у православній традиції її замінили вербою – рослиною, яка першою розквітає після приходу зими і символізує початок нового життя. А свято назвали Вербною неділею.

Приготувати гілочки верби до свята краще заздалегідь.

Віряни люди у Вербну неділю зранку йдуть до церкви на службу, обов’язково ставлять запалену свічку, що символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби святять вербні гілочки, які потім несуть їх додому.

Традиції на Вербну неділю:

віряни символічно б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я, а також б’ють худобу;

у воду клали вербові гілочки і купали у ній хворих дітей;

деякі люди ковтають вербові бруньки, вірячи в те, що ця процедура захистить їх від хвороб;

кілька гілочок можна поставити у воду, а коли вони пустять коріння, висадити біля будинку. Якщо гілки приживуться, рослина захищатиме сімейне вогнище від негараздів;

під час стихійного лиха гілочку верби викидали на вулицю, щоб нещастя обійшло будинок стороною;

вважається, що кімнатні рослини, висаджені у Вербну неділю, добре ростуть і приносять в будинок багатство;

вбитий вранці цього дня в стіну кілочок з верби позбавляє людину від страхів, робить його сміливіше і рішучіше;

якщо у Вербну неділю згадати про кохану людину, то вона в цей день обов’язково прийде;

викидати засохлу вербу вважалося великим гріхом, тому зберігали її весь рік на покуті з іконами;

після використання свячену вербу в жодному разі не можна топтати ногами – це великий гріх. І викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити.