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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 25 квітня

Вербна неділя

25 квітня в Україні та світі відзначають чимало важливих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 25 квітня, прикмети та заборони на цей день

25 квітня – яке сьогодні свято

25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії. Свято придумали для того, щоб пояснити людям, що така хвороба виліковна, а також розповісти про її профілактику.

Також 25 квітня відзначається День доньки, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК і Міжнародний день делегата.

Крім того, на цей день припадає два професійних свята – Міжнародний день секретаря та День перукаря.

25 квітня віряни відзначають Вербну неділю (Вхід Господній в Єрусалим). У цей день на богослужіння заведено приносити гілля верби.

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Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Іменини 25 квітня

День ангела 25 квітня святкують: Василь, Давид, Марк, Іван і Ярослав.

Прикмети на 25 квітня

  • Йде дощ – на початку травня погода буде дощовою.
  • Тепла погода віщує гарний врожай.
  • Цвіте верба – чекай потепління.
  • Ранок холодний, а день сонячний – літо буде без опадів і неврожайним.

Що не можна робити 25 квітня

  • Витиратися чужим рушником.
  • Позичати у когось борошно, сіль чи цукор.

Церковні свята у квітні 2021

Квітень передбачає чимало важливих церковних дат. Напередодні Великодня відзначають початок Страсного тижня, Великий (чистий) четвер, Страсну п’ятницю.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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