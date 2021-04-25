2 травня 2021 року православні віряни відзначають Великдень – світле свято в пам’ять про диво воскресіння Сина Божого.

Традиції свята передаються з покоління в покоління, і багато з них виконуються і сьогодні, зокрема випікання пасок та розписування писанок напередодні цього особливого дня.

Факти ICTV підготували п’ять найголовніших традицій Великодня.

Розписування писанок

Святкову їжу до великодньої трапези, зокрема фарбовані яйця, традиційно готують у Чистий четвер (цьогоріч 29 квітня, – Ред.). Однак це ще можна зробити і в Страсну суботу, 1 травня.

Розписування яєць – це символом Воскресіння Христового. Воно уособлює труну і виникнення життя в її надрах. А червоний колір розпису знаменує відродження людей кров’ю Спасителя.

Існує чотири види розписаних яєць – крапанка, дряпанка, крашанка та писанка.

Випікання паски

Паски, як і фарбовані яйця, потрібно випікати у Чистий четвер, після фізичного очищення і духовного – молитвою. Страсна субота – останній день для випічки цієї святкової страви.

У ніч на Великдень віряни несуть великодні кошики з писанками та пасками до церкви для освячення.

Паски мають сакральний сенс.

Вони є домашнім або ж сімейним варіантом церковного хліба – артоса. Їх печуть з борошна або сиру, додаючи прянощі, горіхи, родзинки, цукати, яйця та вершки.

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Традиційне вітання на Великдень

Великдень – одне із найважливіших свят для вірян. Адже у цей день воскрес Ісус Христос. Тож і вітання напряму пов’язане з цією подією – Христос Воскрес! А у відповідь кажуть – Воістину Воскрес!

Цей звичай також поєднується з поцілунком, а вітання можна почути ще за 40 днів до Вознесіння. Так як ця цифра є символічною для християн, адже саме після 40 дня душа покидає людське тіло.

Є припущення що, коріння вітання пішло ще за часів, коли апостоли раділи, дізнавшись про Воскресіння Ісуса.

Хто ж повинен першим вітатись? Вважається, що при зустрічі саме молодша людина повинна привітати старшу.

Традиція великоднього вітання передаєтся з покоління у покоління. Воно дозволяє вірянам разом радіти воскресінню та ділитись своєю вірою у Христа.

Розговіння

Обряд розговіння у різних регіонах України відбувається по-різному. Зокрема, у центральних та східних областях розговляються свяченою паскою, яйцем, салом, ковбасами.

Розговляючись, люди стараються не кидати крихти свяченого на підлогу, щоб не потоптати ногами.

Крихти, що залишаються на столі, кидають у вогонь, аби миші не поїли. Існує повір’я, якщо миша з’їсть свяченого – то обернеться в кажана і буде літати над головою того, хто впустив його.

Після розговіння вмиваються, кладучи в миску два яйця і дрібну монету. Потім воду виливають на вогонь або в озеро.

Пригощання покійних

У Великдень традиційно щороку прийнято поминати померлих родичів або тих, про кого невідомо наразі нічого. Так, щоб знайти їх, потрібно заховати в сухому теплому місці шматочок паски й три писанки.

Усе це прикривають висохлою материнкою – символ вічної надії.

Також після обіду люди йдуть на могилку до рідних, аби пригостити свяченою їжею.

Великодній кошик 2021

У 2021 році вартість великоднього кошика підвищилася на чверть. У 2020 році продукти до кошика коштували 620 грн, цього року за такий самий мінімальний набір необхідно буде сплатити близько 780 грн.

Детальніше про великодній кошик 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.