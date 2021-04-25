25 квітня відзначається День доньки. Це свято любові, турботи, ніжності й тепла.
За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, щоб батьки ще раз приділили увагу доньці.
Це свято необхідне для того, щоб зміцнити сімейні стосунки й любов членів родини одне до одного.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах із Днем доньки 2021.
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Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай втілює мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
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Донечко, ніжна моя й прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе, моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечко, рада була!
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Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,
Не лінива будь, слухняна, мудра й вродлива,
Хай тебе цінують люди, дуже поважають,
Найдобрішою в світі, щедрою вважають!
Будь мені неначе сонце – ясне і тепленьке,
Не сиди весь час на місці – будеш здоровенька,
Я люблю тебе, рідненька, і поздоровляю,
Божого благословення на життя бажаю!
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Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Гарним обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
Вихідні в травні 2021
У травні 2021 року українці відпочиватимуть 13 днів.
На третій місяць весни припадають три свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).
За рішенням Кабміну, 3 та 4 та 10 травня будуть додатковими вихідними для українців через те, що три державні свята випали на вихідні.
Детальніше ознайомитись із тим, коли будуть вихідні в травні 2021 року, можна в матеріалі Фактів ICTV.