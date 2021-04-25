25 квітня відзначається День доньки. Це свято любові, турботи, ніжності й тепла.

За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, щоб батьки ще раз приділили увагу доньці.

Це свято необхідне для того, щоб зміцнити сімейні стосунки й любов членів родини одне до одного.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах із Днем доньки 2021.

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Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

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Донечко, ніжна моя й прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе, моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечко, рада була!

Читайте Яке свято 25 квітня

***

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива,

Не лінива будь, слухняна, мудра й вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою в світі, щедрою вважають!

Будь мені неначе сонце – ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці – будеш здоровенька,

Я люблю тебе, рідненька, і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Гарним обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

Вихідні в травні 2021

У травні 2021 року українці відпочиватимуть 13 днів.

На третій місяць весни припадають три свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).

За рішенням Кабміну, 3 та 4 та 10 травня будуть додатковими вихідними для українців через те, що три державні свята випали на вихідні.

Детальніше ознайомитись із тим, коли будуть вихідні в травні 2021 року, можна в матеріалі Фактів ICTV.