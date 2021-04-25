25 квітня у світі відзначають День доньки – свято любові, тепла і турботи. Це чудовий привід привітати своїх доньок зі святом і приділити їм трохи більше уваги, ніж зазвичай.

Свято покликане підкреслити важливість дівчаток для сім’ї. Також воно зберігає теплі стосунки вже дорослих дівчат і їхніх матусь.

Цього дня особливо звертають увагу на труднощі виховання майбутніх жінок, складності взаємин в сім’ї та інші подібні проблеми. У родині ж заведено збиратися за столом на святкову вечерю.

День доньки нині став органічним доповненням до низки сімейних свят – Дня батька, Дня матері, Дня брата і сестри тощо.

Факти ICTV зібрали найніжніші та найоригінальніші картинки, якими можна порадувати улюблених дочок у це миле квітневе свято.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Церковний календар

Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

24 квітня – Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.