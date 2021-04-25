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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Що можна їсти у Страсний тиждень 2021

Страсний тиждень

Великий піст у православних цього року розпочався 15 березня і триватиме до 1 травня, а Страсний тиждень починається 26 квітня, а закінчитися має в ніч проти 2 травня.

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Факти ICTV розкажуть, що можна їсти у кожен із семи днів Страсного тижня.

Страсний понеділок

У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи.

Страсний вівторок

Їсти можна сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.

Чиста середа

Хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.

Страсний четвер

Цього дня в раціоні – сирі фрукти та овочі, мед, горіхи, хліб.

Страсна п’ятниця

У п’ятницю радять взагалі утриматися від прийому їжі.

Велика Субота

Можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.

Великодня неділя

Великдень передбачає повний вихід із посту. У цей день знімаються всі обмеження на прийом їжі.

Великий піст 2021 - календар харчування

Якщо ви не знаєте, як правильно харчуватися протягом Великого посту, Факти ICTV підготували календар, у якому детально розписано раціон на кожен день.

Фото: Pixabay

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