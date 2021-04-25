У Чистий четвер прийнято купатися.

Під час вмивання колись примовляли: “Змиваю те, що напустили на мене, те, чим душа й тіло просочені, все Чистий четвер знімає”.

У Чистий четвер люди починали готувати перші страви до великоднього столу: фарбували та розписували яйця, пекли паски та медові пряники.

Також люди вірили, що потрібно підстригати волосся, щоб краще росло.

До Чистого четверга оселя вже має бути прибрана.