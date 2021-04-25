У Вербну неділю віряни вранці йдуть до церкви на службу. Після цього освячують вербові гілочки, які потім несуть додому.

Також в цей день прийнято говорити один одному багато теплих слів.

Факти ICTV підібрали для вас 10 красивих привітань, якими можна порадувати близьких, як особисто, так і по СМС.

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Ой ти гілко, гілко вербова!

На тобі зелена обнова.

Ще холоднувато надворі,

А ти вже в святечнім уборі.

Ти вже у церковцю ходила,

Господу стежинку встелила

І до нас вернулась, свячена

Гілочко вербова, зелена.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Неділя Вербна до нас прийшла,

Радість і веселощі всім принесла,

Як діти малі б’ємося ми вербою,

Щоб всі здорові були, і в будинку був спокій.

З православним святом сердечно вітаю,

Щастя і удачі вам від душі бажаю,

Нехай всі біди і негоди зникнуть без сліду,

Нехай добрий ангел оберігає вас завжди.

***

З усіх боків чути веселий пташиний спів,

Світле свято до нас йде, Вербна неділя,

У храм ми йдемо з пухнастою вербою,

Щоб освятити її святою водою.

Нехай верба вас б’є, і здоров’я дає,

Нехай удача неодмінно до вас прийде,

Нехай буде повною чашею будинок,

Нехай мир і щастя оселяться в ньому.

***

У прекрасний день весняний,

Всіх вітаємо з Вербною неділею,

Нехай доля обсипле вас неймовірними дарами,

Щоб в щасті й достатку жили завжди ви.

Нехай світле свято,

Подарує вам мир і спокій,

Нехай верба здоров’я дасть,

В день такий святий.

Раніше Факти ICTV писали про традиції на Вербну неділю.