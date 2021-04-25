У Вербну неділю віряни вранці йдуть до церкви на службу. Після цього освячують вербові гілочки, які потім несуть додому.
Також в цей день прийнято говорити один одному багато теплих слів.
Факти ICTV підібрали для вас 10 красивих привітань, якими можна порадувати близьких, як особисто, так і по СМС.
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Ой ти гілко, гілко вербова!
На тобі зелена обнова.
Ще холоднувато надворі,
А ти вже в святечнім уборі.
Ти вже у церковцю ходила,
Господу стежинку встелила
І до нас вернулась, свячена
Гілочко вербова, зелена.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Неділя Вербна до нас прийшла,
Радість і веселощі всім принесла,
Як діти малі б’ємося ми вербою,
Щоб всі здорові були, і в будинку був спокій.
З православним святом сердечно вітаю,
Щастя і удачі вам від душі бажаю,
Нехай всі біди і негоди зникнуть без сліду,
Нехай добрий ангел оберігає вас завжди.
***
З усіх боків чути веселий пташиний спів,
Світле свято до нас йде, Вербна неділя,
У храм ми йдемо з пухнастою вербою,
Щоб освятити її святою водою.
Нехай верба вас б’є, і здоров’я дає,
Нехай удача неодмінно до вас прийде,
Нехай буде повною чашею будинок,
Нехай мир і щастя оселяться в ньому.
***
У прекрасний день весняний,
Всіх вітаємо з Вербною неділею,
Нехай доля обсипле вас неймовірними дарами,
Щоб в щасті й достатку жили завжди ви.
Нехай світле свято,
Подарує вам мир і спокій,
Нехай верба здоров’я дасть,
В день такий святий.
Раніше Факти ICTV писали про традиції на Вербну неділю.