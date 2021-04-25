За тиждень до Великодня християни святкують Вербну неділю. Цього року вона припала на 25 квітня. Цей день вважається великим святом, тому є низка заборон на Вербну неділю.
Сайт Факти ICTV вирішив розповісти, що не можна робити у Вербну неділю 2021.
Що не можна робити у Вербну неділю?
- У цей день не можна важко працювати.
- Жінкам не можна шити, в’язати, вишивати і взагалі займатися рукоділлям.
- Є прикмета, що в цей день не можна розчісувати волосся, інакше можна накликати на себе неприємності.
- Не можна в цей день проводити поминальний обід.
- Також не можна відмовляти в милостині.
- У Вербну неділю не рекомендується садити в землю гілочки минулорічної верби.
- Не можна викидати гілочки верби.
Що заборонено у цей день?
- Лаятися і сваритися.
- Влаштовувати гучні веселощі і пити спиртне.
- Думати про погане.
- Балувати себе стравами.
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на квітень 2021 року.