25 квітня 2021 року українці відзначають Вербну неділю.
Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.
Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.
Свято має й інші назви – Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя.
За переказами, саме цього дня Ісус Христос в’їхав в Єрусалим. Місцеві жителі вітали його, тримаючи в руках пальмові гілки.
Традиції свята Вербна неділя
Починаючи з вечора суботи, люди намагаються не працювати. На честь свята готують страви з риби, подають до столу ікру.
Та найважливішою традицією свята є освячення гілочок верби, зрізаних на світанку Лазаревої суботи (цьогоріч – 24 квітня).
Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:
Не я б’ю – верба б’є,
За тиждень – Великдень,
Недалечко – червоне яєчко!
Освячені гілочки зберігають за іконою або до наступної Вербної неділі, або до Єгор’євого дня 6 травня, щоб вигнати ними худобу на пасовище. Українці вірять, що освячена верба приносить здоров’я й достаток.
У деяких регіонах до Вербної неділі або Лазаревої суботи водять хороводи й гойдаються на гойдалках, зустрічаючи таким чином весну.
10 березня 2021 року в Україні відзначають третій день Масляної – Лакомку.
Зазвичай це був найбільш збитковий день для сімей, де багато дочок. Такі родини готували млинці з безліччю начинок – ікрою, грибами, горіхами, медом та фруктами.
Детальніше про обмеження святкування Вербної неділі у Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.