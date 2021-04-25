25 квітня 2021 року українці відзначають Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

Свято має й інші назви – Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя.

За переказами, саме цього дня Ісус Христос в’їхав в Єрусалим. Місцеві жителі вітали його, тримаючи в руках пальмові гілки.

Традиції свята Вербна неділя

Починаючи з вечора суботи, люди намагаються не працювати. На честь свята готують страви з риби, подають до столу ікру.

Та найважливішою традицією свята є освячення гілочок верби, зрізаних на світанку Лазаревої суботи (цьогоріч – 24 квітня).

Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:

Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень – Великдень,

Недалечко – червоне яєчко!

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Освячені гілочки зберігають за іконою або до наступної Вербної неділі, або до Єгор’євого дня 6 травня, щоб вигнати ними худобу на пасовище. Українці вірять, що освячена верба приносить здоров’я й достаток.

У деяких регіонах до Вербної неділі або Лазаревої суботи водять хороводи й гойдаються на гойдалках, зустрічаючи таким чином весну.

10 березня 2021 року в Україні відзначають третій день Масляної – Лакомку.

Зазвичай це був найбільш збитковий день для сімей, де багато дочок. Такі родини готували млинці з безліччю начинок – ікрою, грибами, горіхами, медом та фруктами.

Детальніше про обмеження святкування Вербної неділі у Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.