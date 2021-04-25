PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Вербна неділя – привітання у листівках

Вербна неділя – привітання у листівках

25 квітня 2021 року усі православні християни святкують Вербну неділю.

Цей день традиційно святкують за тиждень до Великодня.

Символом свята в Україні стали вербові гілочки. Освячена верба вважається надійним оберегом всієї родини.

Читайте
Вербна неділя 2021 – історія й традиції свята

Цього світлого дня не забудьте привітати своїх рідних та друзів. Факти ICTV публікують найкращі листівки для привітання з Вербною неділею 2021.

Вербна неділя в Україні: привітання в картинках

Вербна неділя в Україні: привітання в картинках

Вербна неділя в Україні: привітання в картинках

Вербна неділя в Україні: привітання в картинках

Календар свят на 2021 рік

Цього року головне церковне свято року Великдень припадає на 2 травня.

До цього дня триває Великий піст.

Докладний календар свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка