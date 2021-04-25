Вербна неділя в Україні: привітання в картинках

25 квітня 2021 року усі православні християни святкують Вербну неділю.

Цей день традиційно святкують за тиждень до Великодня.

Символом свята в Україні стали вербові гілочки. Освячена верба вважається надійним оберегом всієї родини.

Цього світлого дня не забудьте привітати своїх рідних та друзів. Факти ICTV публікують найкращі листівки для привітання з Вербною неділею 2021.

Календар свят на 2021 рік

Цього року головне церковне свято року Великдень припадає на 2 травня.

До цього дня триває Великий піст.

Докладний календар свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.