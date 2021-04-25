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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Як освячувати вербу на карантині

Як освячувати вербу на карантині

25 квітня 2021 року відзначається Вербна неділя. Символом цього великого православного свята є гілки верби, які парафіяни різних церков святять в храмах, а потім зберігають удома протягом усього року.

Під час карантину та самоізоляції більшості вірянам у Вербну неділю доведеться обмежитися домашньою молитвою, онлайн-трансляцією святкового богослужіння, а гілочки верби, якщо є, самостійно покропити свяченою водою, прочитавши або проспівавши тропар свята:

– Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятого Духа і окропленням води священної, в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

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Нагадаємо, на Вербну неділю  закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції  Вербної неділі.

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