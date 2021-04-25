Яке свято відзначають 26 квітня і у кого іменини – читайте на Фактах ICTV.
26 квітня – яке сьогодні свято
26 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Відзначення цього дня своєю резолюцією проголосила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року.
Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди Медунки, адже починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.
Іменини 26 квітня
26 квітня іменини відзначають Георгій, Дмитро, Марфа.
Прикмети на 26 квітня
- Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
- Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
- Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
- Зоряна ніч – до врожайного року.
- Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
- Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.
Що не можна робити 26 квітня
- У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
- Робота на землі теж заборонена.
- Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.
Календар свят у травні
У календарі церковних свят на травень головним є Великдень, яка випадає на 2 травня.
За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. А на 11 травня випадають Гробки (Проводи). Повний список важливих дат можна переглянути у нашому календарі церковних свят на травень.