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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 26 квітня

26 квітня свято

Яке свято відзначають 26 квітня і у кого іменини – читайте на Фактах ICTV.

26 квітня – яке сьогодні свято

26 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Відзначення цього дня своєю резолюцією проголосила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди Медунки, адже починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.

Іменини 26 квітня

26 квітня іменини відзначають Георгій, Дмитро, Марфа.

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Прикмети на 26 квітня

  • Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
  • Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
  • Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
  • Зоряна ніч – до врожайного року.
  • Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
  • Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

Що не можна робити 26 квітня

  • У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
  • Робота на землі теж заборонена.
  • Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

Календар свят у травні

У календарі церковних свят на травень головним є Великдень, яка випадає на 2 травня.

За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. А на 11 травня випадають Гробки (Проводи). Повний список важливих дат можна переглянути у нашому календарі церковних свят на травень.

Фото: Depositphotos

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