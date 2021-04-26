День ангела Артема 26 квітня: привітання та значення імені

26 квітня відзначають день ангела Артема. Ім’я давньогрецького походження і означає неушкоджений, сильний, чоловік із міцним здоров’ям. Вважалося, що власникові цього імені забезпечені довголіття та бадьорість духу.
Раніше хлопчиків називали цим ім’ям на честь богині-ведмедиці Артеміди.
Артем може бути хороши лікарем, журналістом, електриком, архітектором, учителем, і навіть, будівельником. Їм доступні практично будь-які професії. Вони всюди досягають високих результатів.
Чоловіки з таким ім’ям – неймовірна знахідка для жінок. Адже вони хороші чоловіки, зразкові сім’янини та добрі батьки.
Окрім цього, Артеми обожнюють подорожувати, добре ладнають з іншими людьми та легко заводять нові знайомства.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Артема в СМС та яскравих картинках. Не забудьте привітати іменинника зі святом – йому безперечно буде приємно!
Привітання з днем ангела Артема
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Артемчику, Артеме! Вітаю зі святом!
Здоров’я, бажаю, любові, тепла.
Хай буде душа на добро лиш багата.
Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої, гарної долі бажаю,
Хай Ангела крила тебе бережуть!
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Любові, добра тільки Божої ласки!
Хай буде життя, щасливіше від казки.
Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.
І буде ласкавий й прихильний до тебе.
Бажаємо віри, любові, надії,
Хай збудуться плани, бажання та мрії.
Хай сонечко долю теплом зігріває,
Нехай тобі, Артеме, Господь помагає!
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В День ангела Артема хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.
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Дорогий Артем. Вітаю тебе з Днем твого ангела і від усієї душі бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.
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Церковний календар
Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.
Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це буде останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.