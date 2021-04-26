День ангела Артема 26 квітня: привітання та значення імені

26 квітня відзначають день ангела Артема. Ім’я давньогрецького походження і означає неушкоджений, сильний, чоловік із міцним здоров’ям. Вважалося, що власникові цього імені забезпечені довголіття та бадьорість духу.

Раніше хлопчиків називали цим ім’ям на честь богині-ведмедиці Артеміди.

Артем може бути хороши лікарем, журналістом, електриком, архітектором, учителем, і навіть, будівельником. Їм доступні практично будь-які професії. Вони всюди досягають високих результатів.

Чоловіки з таким ім’ям – неймовірна знахідка для жінок. Адже вони хороші чоловіки, зразкові сім’янини та добрі батьки.

Окрім цього, Артеми обожнюють подорожувати, добре ладнають з іншими людьми та легко заводять нові знайомства.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Артема в СМС та яскравих картинках. Не забудьте привітати іменинника зі святом – йому безперечно буде приємно!

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з днем ангела Артема

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Артемчику, Артеме! Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла.

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

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Любові, добра тільки Божої ласки!

Хай буде життя, щасливіше від казки.

Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.

І буде ласкавий й прихильний до тебе.

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії.

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі, Артеме, Господь помагає!

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В День ангела Артема хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

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Дорогий Артем. Вітаю тебе з Днем твого ангела і від усієї душі бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.

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Церковний календар

Із 1 до 30 квітня триває багатоденний Великий піст. Під час посту не можна вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це буде останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.