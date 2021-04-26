Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку вони випадають на різні числа. Ми їх позначили зірочкою*, щоб відрізняти від інших.

Є також дев’ять дванадесятих неперехідних свят, тобто зі стабільною датою, і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.

Дванадесяті перехідні свята у 2021

25 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим

10 червня* – Вознесіння Господнє

20 червня* – День Святої Трійці (П’ятидесятниця)

Дванадесяті неперехідні свята у 2021

7 січня – Різдво Христове

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)

15 лютого – Стрітення Господнє

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

19 серпня – Преображення Господнє

28 серпня – Успіння Богородиці

21 вересня – Різдво Богородиці

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

Великі свята у 2021

14 січня – Обрізання Господнє

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі

12 липня – Святих апостолів Петра і Павла

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці

У церковному календарі віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.

Багатоденні пости у 2021

До 6 січня триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада 2020

Великий піст – з 15 березня до 1 травня

Петрів піст – з 28 червня до 11 липня

Успенський піст – з 14 до 27 серпня

Різдвяний піст 2021-2022 – з 28 листопада 2021 до 6 січня 2022

Одноденні пости у 2021

18 січня – Водохресний святвечір (навечір’я Богоявлення)

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

Середи і п’ятниці, за винятком суцільних седмиць і Святок

Суцільні седмиці – тижні у 2021, коли немає посту

Святки: з 7 до 17 січня

Тиждень Митаря і Фарисея: з 22 до 28 лютого

Масляна (Сирний тиждень): з 8 до 14 березня

Великодній (Світлий тиждень): з 3 до 9 травня

Троїцький тиждень: з 21 до 27 червня

Дні особливого поминання покійних у 2021

6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)

27 березня – Субота другої седмиці Великого посту

3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту

10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту

11 травня – Гробки (Проводи)

9 травня – Поминання загиблих воїнів

19 червня – Троїцька поминальна субота

6 листопада – Димитрівська поминальна субота

Календар церковних свят 2021 в Україні на кожен місяць дивіться нижче.

Січень 2021

6 січня, середа – Святвечір, останній день Різдвяного посту

7 січня, четвер – Різдво Христове

7-17 січня – Святки (немає пісних днів)

14 січня, четвер – Обрізання Господнє (святого Василя Великого)

18 січня, понеділок – Навечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір (строгий піст)

19 січня, вівторок – Богоявлення або Хрещення Господнє

20 січня, середа – одноденний піст

22 січня, п’ятниця – одноденний піст

25 січня, понеділок – День великомучениці Тетяни або Тетянин день

27 січня, середа – одноденний піст

29 січня, п’ятниця – одноденний піст

Лютий 2021

3 лютого, середа – одноденний піст

5 лютого, п’ятниця – одноденний піст

10 лютого, середа – одноденний піст

12 лютого, п’ятниця – одноденний піст

15 лютого, понеділок – Стрітення Господнє

17 лютого, середа – одноденний піст

19 лютого, п’ятниця – одноденний піст

22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (немає пісних днів)

Березень 2021

3 березня, середа – одноденний піст

5 березня, п’ятниця – одноденний піст

6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)

8 березня, понеділок – початок Масляної (Сирний тиждень)

9 березня, неділя – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі

14 березня – Прощена неділя

15 березня, п онеділок – початок Великого посту (утримання від їжі)

22 березня, понеділок – Сорок святих або День всіх святих

27 березня – Субота другої седмиці Великого посту

30 березня, вівторок – День святого Олексія або Теплого Олекси

Квітень 2021

3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту

7 квітня, середа – Благовіщення Пресвятої Богородиці

10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту

24 квітня – Лазарева субота

25 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

Травень 2021

1 травня, субота – останній день Великого посту

2 травня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння

3-9 травня – Великодній тиждень (немає пісних днів)

6 травня, четвер – Великомученика Георгія Побідоносця

9 травня, неділя – Поминання покійних воїнів

11 травня, вівторок – Радуниця

12 травня, середа – одноденний піст

14 травня, п’ятниця – одноденний піст

19 травня, середа – одноденний піст

21 травня, п’ятниця – одноденний піст

22 травня, субота – День Миколи Чудотворця

24 травня, понеділок – Рівноапостольних Кирила і Мефодія

26 травня, середа – одноденний піст

28 травня, п’ятниця – одноденний піст

Червень 2021

2 червня, середа – одноденний піст

4 червня, п’ятниця – одноденний піст

9 червня, середа – одноденний піст

10 червня*, четвер – Вознесіння Господнє

11 червня, п’ятниця – одноденний піст

16 червня, середа – одноденний піст

18 червня, п’ятниця – одноденний піст

19 червня – Троїцька поминальна субота

20 червня*, неділя – День Святої Трійці (П’ятидесятниця), третє Обретіння глави Іоанна Предтечі

21-27 червня – Троїцький тиждень (немає пісних днів)

28 червня, понеділок – початок багатоденного Петрівського посту

Липень 2021

7 липня, середа – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день

8 липня, четвер – День Петра і Февронії

11 липня, неділя – закінчення багатоденного Петрівського посту

12 липня, понеділок – День святих апостолів Петра і Павла

14 липня, середа – одноденний піст

16 липня, п’ятниця – одноденний піст

21 липня, середа – одноденний піст

23 липня, п’ятниця – одноденний піст

28 липня, середа – День хрещення Київської Русі-України

середа 30 липня, п’ятниця – одноденний піст

Серпень 2021

2 серпня, понеділок – Ільїн день

4 серпня, середа – одноденний піст

6 серпня, п’ятниця – одноденний піст

9 серпня, понеділок – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона

11 серпня, середа – одноденний піст

13 серпня, п’ятниця – одноденний піст

14 серпня, субота – Медовий Спас або Маков і я

14-27 серпня – багатоденний Успенський піст

19 серпня, четвер – Преображення Господнє або Яблучний Спас

28 серпня, субота – Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня, неділя – Горіховий Спас

Вересень 2021

1 вересня, середа – одноденний піст

3 вересня, п’ятниця – одноденний піст

8 вересня, середа – одноденний піст

10 вересня, п’ятниця – одноденний піст

11 вересня, субота – Усікновення глави Іоанна Предтечі (суворий піст)

15 вересня, середа – одноденний піст

17 вересня, п’ятниця – одноденний піст

19 вересня, неділя – Михайлове чудо

21 вересня, вівторок – Різдво Пресвятої Богородиці

22 вересня, середа – одноденний піст

24 вересня, п’ятниця – одноденний піст

27 вересня, понеділок – Воздвиження Хреста Господнього (суворий піст)

29 вересня, середа – одноденний піст

30 вересня, четвер – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Жовтень 2021

1 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

6 жовтня, середа – одноденний піст

8 жовтня, п’ятниця – День пам’яті преподобного Сергія (одноденний піст)

13 жовтня, середа – одноденний піст

14 жовтня, четвер – Покров а Пресвятої Богородиці

15 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

20 жовтня, середа – одноденний піст

22 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

27 жовтня, середа – одноденний піст

29 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

Листопад 2021

3 листопада, середа – одноденний піст

4 листопада, четвер – Казанської ікони Божої матері

5 листопада, п’ятниця – одноденний піст

6 листопада – Димитрівська поминальна субота

8 листопада, понеділок – великомученика Димитрія Солунського

10 листопада, середа – Параскеви-П’ятниці або День пам’яті мучениці Параскеви, нареченої П’ятницею (одноденний піст)

12 листопада, п’ятниця – одноденний піст

17 листопада, середа – одноденний піст

19 листопада, п’ятниця – одноденний піст

21 листопада, неділя – День святого Михайла

24 листопада, середа – одноденний піст

26 листопада, п’ятниця – одноденний піст

28 листопада, неділя – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2021