Докладний гороскоп на повний Місяць у Скорпіоні 27 квітня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

27 квітня о 06.32 за київським часом очікується повний Місяць у Скорпіоні, так що людям варто приготуватися до серйозних змін.

Повний Місяць у квітні також заведено називати Рожевим Місяцем, бо у цей період квітнуть дерева, і колір земного супутника нагадує саме їх. Ба більше, саме 27 квітня Місяць максимально зблизиться із Землею, це ще називають Супермісяцем.

Також 27 квітня управитель Скорпіона Плутон переходить у ретроградний рух. Це змусить людей заново пережити минуле і знайти зв’язок із сьогоденням, що дозволить змінити життя. Напружений день, бо таємниці біографії можуть стати надбанням громадськості та завдати значної шкоди репутації.

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У цей період у вашому житті пропаде все застаріле і відкриваються можливості, щоб підготувати плацдарм для чогось нового. Однак вас не буде залишати відчуття, що все у вашому житті руйнується. Тому не падайте духом, адже це може призвести до депресій і розчарувань.

Багатьом людям все таки доведеться зіткнутися з болючим і негативним досвідом з минулого.

Внутрішня робота над собою дозволить скинути непотрібний психологічний багаж і впорядкувати свою реальність. Спочатку потрібно зізнатися собі в тому, що проблема є, прийняти це, спробувати усвідомити, самостійно або за допомогою фахівця, а потім відпустити і закрити це питання.

Повний місяць у Скорпіоні допомагає людям звільнитися від тяжкого внутрішнього стану, поліпшити якість свого життя і наповнитися позитивом. Під час повного Місяця утримайтеся від вживання алкоголю, адже вам і так буде складно контролювати свої емоції.

Фінансові питання і майнові справи зажадають уваги, усвідомленого підходу у вирішенні цих завдань. Краще не планувати і відкласти на кілька днів операції купівлі-продажу, не варто займатися розподілом доходів, з’ясуванням стосунків через гроші. Не позичайте і не оформляйте кpeдити, відмовляйтеся від фінансових угод, бо ризикуєте зазнати втрат.

У цей повний Місяць можна отримати доступ до своїх внутрішніх ресурсів, якщо правильно скористатися його потенціалом. Нe бійтеся діяти.

Під час повного Місяця емоції набувають величезної сили, але вона може бути як творчою, так і руйнівною. Тому необхідно скласти плaн дій та налаштуватися на зміни. І сила цього містичного повного Місяця допоможе змінити ваше життя на краще.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

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