Сьомий тиждень Великого посту триватиме з 26 квітня до 1 травня.
Щоб скласти правильне меню на сьомий тиждень Великого посту, слід пам’ятати про дозволені та заборонені в цей час продукти.
Що можна їсти в сьомий тиждень Великого посту 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Понеділок, 26 квітня – сухоїдіння.
Вівторок, 27 квітня – гаряча їжа без олії.
Середа, 28 квітня – сухоїдіння.
Четвер, 29 квітня – гаряча їжа без олії.
П’ятниця, 30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода.
Субота, 1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння
Неділя, 2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.
Традиції та заборони Страсного тижня 2021
26 квітня, у понеділок Страсного тижня, треба подбати про свій будинок.
Люди цього дня прибирають у своїх оселях. Згідно з традиціями, жінки починали прибирання ще до сходу сонця.
Усі непотрібні речі, які накопичилися з роками, потрібно викинути – так ви закличете у свій дім добру позитивну енергію.
Детальніше ознайомитись із традиціями та заборонами Страсного тижня 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.