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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Що можна їсти в сьомий тиждень Великого посту 2021

Великий піст

Сьомий тиждень Великого посту триватиме з 26 квітня до 1 травня.

Щоб скласти правильне меню на сьомий тиждень Великого посту, слід пам’ятати про дозволені та заборонені в цей час продукти.

Що можна їсти в сьомий тиждень Великого посту 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Понеділок, 26 квітня – сухоїдіння.

Вівторок, 27 квітня – гаряча їжа без олії.

Середа, 28 квітня – сухоїдіння.

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Що можна їсти у Страсний тиждень 2021

Четвер, 29 квітня – гаряча їжа без олії.

П’ятниця, 30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода.

Субота, 1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння

Неділя, 2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.

Традиції та заборони Страсного тижня 2021

26 квітня, у понеділок Страсного тижня, треба подбати про свій будинок.

Люди цього дня прибирають у своїх оселях. Згідно з традиціями, жінки починали прибирання ще до сходу сонця.

Усі непотрібні речі, які накопичилися з роками, потрібно викинути – так ви закличете у свій дім добру позитивну енергію.

Детальніше ознайомитись із традиціями та заборонами Страсного тижня 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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