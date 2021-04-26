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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |
Страсна середа 2021: що можна та чого не варто робити у цей день

Страсна середа 2021: що можна та чого не варто робити у цей день

Кожен день Страсного тижня наділений особливим змістом. Церква особливо шанує ці дні, а віряни прагнуть провести їх в духовних роздумах і молитвах, без сварок, образ і поганих вчинків.

Що можна робити у середу Страсного тижня та від якої роботи варто відмовитися – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Що таке Страсна середа у Страсний тиждень?

Страсна середа – це третій день Страсної седмиці – останнього тижня Великого посту перед Великоднем.

Середа Страсного тижня присвячена спогадам про земні страждання Христа.

Коли випадає Страсна середа Страсної седмиці?

Страсний тиждень або Страсна седмиця у 2021 році розпочинається 26 квітня і триватиме до Великодня. Страсна середа припадає на 28 квітня. 

В останній день Страсного тижня, 2 травня, православні християни відзначають світле свято Великдень.

Що можна робити у Страсну середу?

У Страсну середу люди наводять ідеальний порядок у своїх помешканнях. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.

Наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання – це може накликати біду. У цей день також приступають до декорування дому великодніми прикрасами.

Також віряни намагаються приділяти увагу молитві, а не розвагам та метушні, більше допомагати своїм рідним.

Що заборонено робити у Страсну середу?

Господиням у Страсну середу забороняється займатися будь-яким рукоділлям. Не рекомендується дивитись чи грати у розважальні ігри, а також співати й танцювати.

Не можна конфліктувати, обговорювати інших поза очі та думати про погане.

У цей день піст є особливо суворим: варто відмовити собі в усьому, крім хліба, сирих овочів, меду та горіхів.

Факти ICTV розповідали, що можна та не можна їсти у Страсний тиждень.

Які є традиції у Страсну середу перед Великоднем?

Цього дня, за традицією, готували свічки, які захищали сім’ю від хвороб.

Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити та полити домашні квіти.

Заготовлені у Страсну середу великодні яйця пролежать і залишатимуться свіжими довше, ніж в інший день тижня.

Також Факти ICTV розповідали, яких традицій дотримувались українці в усі дні Страсної седмиці.

Фото: Pexels

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