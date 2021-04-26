Сирна паска в духовці

Великдень 2021 українці святкуватимуть удома через карантин. Більшість господинь вже втомилися від приготування їжу, тому пропонуємо простий рецепт смачної сирної паски.
Що потрібно для приготування сирної паски в духовці:
- Свіжий сир – 500 г
- Яйця – 4 штуки
- Цукор – 150 г
- Вершкове масло – 100 г
- Манка – 1 ст. ложка
- Ванільний цукор – за смаком
- Цедра лимона – за смаком
- Родзинки – 100 г
Загальний час приготування сирної паски в духовці – 2-3 години.
Процес приготування сирної паски в духовці:
- Перетираємо через сито 500 г сиру (або перебиваємо у блендері).
- Додаємо столову ложку манки, 100 г м’якого вершкового масла, добре перемішуємо до однорідної маси.
- Кладемо в масу 100 г родзинок і ще раз вимішуємо.
- У 4 яєць відділяємо жовтки від білків. Жовтки необхідно збити з цукро, поки маса не стане пишною і білою.
- Жовтки додаємо до сиру та добре вимішуємо.
- Окремо збиваємо білки 4 яєць у густу піну та додаємо до сиру. Ще раз добре перемішуємо.
- Форми для випікання змащуємо шматочком вершкового масла і обсипаємо манкою, щоб сирна паска не прилипла до форми. Замість манки можна взяти панірувальні сухарі.
- Ставимо форми в духовку, розігріту до 150-170°С. Випікати 1-1,5 години (залежно від духовки та розміру пасок).
Як визначити, що паски готові – серединка повинна прихопитися, а верх підрум’янитися.
Рецепти сирної паски
Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.
Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.