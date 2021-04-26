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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Telegram дозволив приймати платежі в групах і каналах

Telegram

Месенджер Telegram розширив можливості свого застосування. Серед іншого, розробники додали можливість приймати платежі банківськими картами за допомогою восьми вбудованих платіжних систем. 

Платежі можна здійснювати в будь-якому чаті, зокрема в групах та каналах.

Також підтримується платіжна система LiqPay від ПриватБанку. Для оплати можна використовувати як мобільну, так і настільну версію програми. Покупець також зможе залишити чайові, щоб підтримати улюбленого автора, кафе або магазин.

У Telegram стверджують, що не беруть комісії та не зберігають свої платіжні реквізити, оскільки реквізити відправляються безпосередньо платіжній системі.

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Також месенджер додав функцію відкладених голосових чатів. З їх допомогою адміністратори груп і каналів можуть запланувати майбутній голосовий чат на певний час.

Крім цього, оновлять браузерні версії Telegram. У них з’являться анімовані стікери, нічний режим, папки для чатів.

Популярність Telegram 

Месенджер Telegram зайняв перше місце в рейтингу найбільш популярних у світі додатків за січень 2021 року. Месенджер обігнав попереднього лідера – TikTok.

Число завантажень Telegram за рік збільшилася в 3,8 рази – до понад 63 млн установок. Найпопулярнішим месенджер вважається в Індії та Індонезії.

Джерело: Telegram

Фото: Dreamstime

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