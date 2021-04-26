Як написати заяву на розлучення – ІНСТРУКЦІЯ

Пари, які вирішили розлучитися, стикаються з низкою запитань. Як правильно написати заяву про розірвання шлюбу та куди потрібно подавати документи? Як проводиться розрив шлюбу і скільки часу триває цей процес?

В Україні подружжя може розлучитися, подавши відповідну заяву в РАЦС або до суду.

Зазвичай процес розлучення триває місяць, але він може затягнутися у разі наявності різних факторів: у подружжя є спільні діти або в обох сторін виникає питання розділу майна. З огляду на це, більшість розлучень відбувається через звернення до суду.

Як написати заяву до суду про розлучення – читайте в матеріалі Фактів ICTV.