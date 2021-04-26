Як написати заяву на розлучення – ІНСТРУКЦІЯ

Куди подавати заяву про розлучення
Згідно з законодавством, процес розлучення проходить через цивільний суд у таких випадках:
- У подружжя є спільні діти;
- у пари виникло питання поділу спільного майна;
- бажання розлучитись виникло лише в однієї сторони.
У разі, якщо бажання розірвати шлюб є спільним та у подружжя немає спільних дітей, пара може звернутися до РАЦСу.
Які документи потрібні для подачі заяви до суду
Для того, щоб вашу заяву про розірвання шлюбу прийняли, вам потрібно надати перелік таких документів:
- Копія свідоцтва про укладання шлюбу;
- номер та серія паспорта позивача;
- копія ідентифікаційного номера позивача;
- довідка про склад сім’ї;
- квитанція про сплату судового збору;
- довідка про доходи та опис спільно нажитого майна;
- у разі наявності дітей потрібно надати договір, у якому буде зазначено, хто буде проживати з дитиною та яким чином другий із батьків братиме участь у забезпеченні умов життя своєї дитини;
- копія свідоцтва про народження дитини у двох екземплярах.
Як написати заяву про розлучення до суду Крок 1. Оформіть шапку заяви
Згідно зі статтею 175 ЦПК України, позовна заява на розірвання шлюбу повинна виглядати наступним чином.
У верхній правій частині аркуша потрібно вказати найменування суду, до якого подається заява, повне ім’я, серію паспорта, місце реєстрації та фактичного проживання та номер телефону позивача та відповідача.
Потім в центрі аркуша потрібно вказати назву документа, в цьому випадку: Позовна заява про розірвання шлюбу.
Крок 2. Вкажіть причину розлучення та особисті дані двох сторін
З наступного рядка вкажіть, чи є у подружжя спільні діти та місце реєстрації шлюбу. Після цього потрібно написати, що подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливе, та вказати причину, яка посприяла рішенню розірвати шлюб.
Також, потрібно написати причину неможливості розлучення через РАЦС.
Крок 3. Вкажіть статті Сімейного кодексу та Цивільного процесуального кодексу
Далі потрібно вказати статі Сімейного кодексу та Цивільного процесуального кодексу, на основі яких подається позовна заява.
Після цього потрібно вказати, які є непорозуміння між сторонами та викласти суть вимог позивача та відповідача.
Крок 4. Поставте дату та підпис
Наприкінці заяви потрібно поставити дату подачі документа і підпис позивача.
До самої заяви слід додати перелік копій таких документів: паспорти та ідентифікаційні номери подружжя, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про укладення шлюбу, довідка про доходи та опис спільно нажитого майна.
Нижче наведені зразки заяв про розірвання шлюбу.
Перший зразок демонструє, як має виглядати заява, якщо у подружжя немає спільних дітей.
Другий приклад підходить для тих, у кого в шлюбі є спільні діти.