29 квітня в 2021 році припадає на Чистий четвер. Це фінальна підготовка до Світлої Пасхи.

У цей день варто відмовитися від негативних думок і подумати про духовне. За традицією, в цей день люди повинні вмиватися водою, яку заздалегідь підготували. Її необхідно залишити настоюватися на сріблі.

На Чистий четвер люди забираються і наводять в будинку чистоту. Рекомендується в цей день викидати старі речі, таким чином, ви рятуєтеся від минулого.

Прикмети на Чистий четвер:

Багатства і удачі можна не помітити весь рік, якщо позичити.

Тим, хто в Чистий четвер лінується, удачі не бачити.

Тим, хто хоче стати багатшими, прибирання потрібно починати з дверей і вікон, ретельно відмиваючи їх від бруду.

Чистий четвер є частиною страсного тижня, який, у свою чергу, припадає на Великий піст.

Факти ICTV розповідали, що можна і не можна їсти під час Страсного тижня.