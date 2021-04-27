PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Купа людей помре спочатку: Ілон Маск про підкорення Марсу

Илон Маск

Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що під час підкорення Марса людьми можливі жертви.

– Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, та й таке, – зазначив Маск.

За його словами, підкорення Марса – складна та  небезпечна подорож, з якої не всі повернуться живими.

Читайте
Ілон Маск стане телеведучим розважального шоу

– Чесно кажучи, купа людей, ймовірно, помре спочатку, – заявив Ілон Маск.

Він додав, що ця подорож тільки для добровольців.

Політ на Місяць

17 квітня стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт з NASA щодо висадки астронавтів на Місяць.

Space X створить посадковий модуль для висадки астронавтів в рамках програми Артеміда (Artemis).

На це компанія отримає $2,89 млрд. 

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка