Купа людей помре спочатку: Ілон Маск про підкорення Марсу

Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що під час підкорення Марса людьми можливі жертви.

– Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, та й таке, – зазначив Маск.

За його словами, підкорення Марса – складна та небезпечна подорож, з якої не всі повернуться живими.

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– Чесно кажучи, купа людей, ймовірно, помре спочатку, – заявив Ілон Маск.

Він додав, що ця подорож тільки для добровольців.

Політ на Місяць

17 квітня стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт з NASA щодо висадки астронавтів на Місяць.

Space X створить посадковий модуль для висадки астронавтів в рамках програми Артеміда (Artemis).

На це компанія отримає $2,89 млрд.