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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Травневі свята 2021: скільки відпочиватимуть українці

травень, травненві свята, сім'я на пікніку, сім'я

У травні традиційно багато святкових дат, завдяки чому українці отримають три додаткових вихідних. Так, місяць розпочнеться з чотириденної міні-відпустки – з 1 до 4 травня.

1 травня в Україні відзначатимуть Міжнародний день солідарності трудящих (День праці). Оскільки свято випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 3 травня.

Наступного дня, 2 травня, усі православні християни святкуватимуть Великдень. Світле Христове Воскресіння ми, як завжди, відзначаємо в неділю, вихідний переноситься на 4 травня.

Загалом на початку третього весняного місяця українці матимуть чотири дні поспіль відпочинку – з 1 до 4 травня включно.

Також у неділю, 9 травня, відзначатимуть День перемоги. Відповідно в понеділок, 10 травня, українці також відпочиватимуть. Завдяки цьому святу буде три дні вихідних – з 8 до 10 травня.

У травні 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних.

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Основні пам’ятні дати травня 2021:

  • 1 травня – День праці;
  • 2 травня – Великдень;
  • 8 травня – День пам’яті тa примирення;
  • 9 травня – День перемоги та День матері;
  • 15 травня – Міжнародний день сім’ї, День науки;
  • 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
  • 23 травня – День морської піхоти України.

Календар вихідних у травні 2021

Календар державних свят на 2021 рік

Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.

Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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