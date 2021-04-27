Українські туристи зможуть відпочивати у Туреччині, попри запровадження локдауну у країні з 29 квітня.

Про це заявив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

– Хороші новини для українського туриста – нічого скасовувати з відпочинком через запровадження в Туреччині карантину з 29 квітня не потрібно, – заявив посол.

За словами Сибіги, Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що запровадженний карантин, який триватиме з 19.00 29 квітня до 05.00 17 травня, не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об’єкти.

– Міністр також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим, – додав посол України.