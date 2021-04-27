Укрзалізниця відновлює курсування поїздів дальнього сполучення, яке призупинили в деяких областях через карантинні обмеження. Заборона на висадку та посадку пасажирів ще діє в Житомирській області.

Рішення про відновлення зупинок поїздів ухвалюється на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах та на вокзалах, і звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці, – зазначили в компанії.

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Потяги на травневі свята

Укрзалізниця збільшила кількість потягів на травневі свята, Великдень і Вербну неділю.

Додаткові сполучення отримають Одеса, Ужгород, Чернівці, а також Волинь і Рівненщина.