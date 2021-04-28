PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Apple Music з’явилися чарти міст – що найчастіше слухають у Києві

В Apple Music з’явилися чарти міст – що найчастіше слухають у Києві

У музичному сервісі Apple Music з’явився проект City Charts. Це означає, що у застосунок добавлятимуть підбірки найпопулярніших пісень у різних містах світу, зокрема у Києві.

Наразі сто міст у всьому світі отримали свої добірки 25 найпопулярніших треків. Пісні оновлюватимуться щодня.

Водночас у першому київському чарті поки немає жодної пісні українською мовою, і лише кілька українських виконавців. Зокрема, це Іван Дорн, Світлана Лобода, Макс Барських.

Під час формування добірок враховуються не тільки прослуховування, але й додаткові ознаки місцевої популярності.

Прослухати City Charts можна в мобільному застосунку, на головній сторінці десктоп-версії Apple Music і в застосунку на ноутбуках.

Читайте
Заспокійлива музика для релаксу: топ-7 треків

Як пройде Atlas Weekend у 2021 році

Цього року музичний фестиваль Atlas Weekend відбудеться без участі закордонних артистів.

За словами організаторів, через закриті кордони та карантинні обмеження більшість західних артистів не зможуть прилетіти в Україну.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка