В Apple Music з’явилися чарти міст – що найчастіше слухають у Києві

У музичному сервісі Apple Music з’явився проект City Charts. Це означає, що у застосунок добавлятимуть підбірки найпопулярніших пісень у різних містах світу, зокрема у Києві.

Наразі сто міст у всьому світі отримали свої добірки 25 найпопулярніших треків. Пісні оновлюватимуться щодня.

Водночас у першому київському чарті поки немає жодної пісні українською мовою, і лише кілька українських виконавців. Зокрема, це Іван Дорн, Світлана Лобода, Макс Барських.

Під час формування добірок враховуються не тільки прослуховування, але й додаткові ознаки місцевої популярності.

Прослухати City Charts можна в мобільному застосунку, на головній сторінці десктоп-версії Apple Music і в застосунку на ноутбуках.

Як пройде Atlas Weekend у 2021 році

Цього року музичний фестиваль Atlas Weekend відбудеться без участі закордонних артистів.

За словами організаторів, через закриті кордони та карантинні обмеження більшість західних артистів не зможуть прилетіти в Україну.