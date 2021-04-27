Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня. Але чи доведеться це робити онлайн, як було минулого року, чи українцям все ж дозволять прийти на службу до храму, поки що точно невідомо.

Адже в Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин, згідно з яким у частині областей встановлено червоний рівень епіднебезпеки, який передбачає суворі обмеження.

Зокрема, у регіонах, які потрапили до червоної зони, вірянам заборонено відвідувати релігійні богослужіння, якщо у храмі неможливо для однієї людини виділити площу 10 кв. м.

Факти ICTV розповідають, які обмеження на Великдень 2021 можуть діяти в Україні і як планують святкувати Світле Христове Воскресіння в інших країнах.

Святкування Великодня в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень 2021. Але святкування Світлого Христового Воскресіння повинно пройти з дотриманням усіх правил безпеки.

Водночас головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко озвучив рекомендації щодо дотримання карантину на період святкування Великодня.

Зокрема, вони передбачають, що:

відвідувати громадські місця можна тільки у масці, яка закриває рот і ніс;

дотримання дистанції у 1,5 м;

перебувати у приміщенні може одна людина на 4 кв. м.

Але все ж вірян просять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішили йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім.

Також Кабмін домовився з Радою церков, щоб на Великдень в Україні зменшити тривалість богослужінь, але водночас збільшити їхню кількість.

Крім того, вірянам рекомендували тимчасово заборонити цілувати хрести, ікони та інші святині. Також під час богослужіння усі двері в храмах повинні бути відчинені. Під час освячення великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

Також Максим Степанов закликав громадян утриматися від соціальних контактів на Великдень та травневі свята і, за можливості, відкласти поїздки до рідних та друзів.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко також розповів про обмеження святкування Великодня у Києві.

Загалом КМДА радить проводити богослужіння в онлайн-форматі або ж дотримуватися жорстких правил під час служби у церквах, серед яких:

обов’язкова дезінфекція приміщення;

обов’язковий масковий режим;

обмеження кількості відвідувачів – одна особа на 10 м.кв;

вимірювання температури на вході.

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Як святкуватимуть Великдень інші країни

У Румунії ще наприкінці березня повідомили, що на Великдень 2021 вірянам дозволять бути присутніми на богослужіннях, але за умови, що вони перебуватимуть у храмах у масках і дотримуватимуться дистанції.

У Грузії вирішили запровадити низку обмежень під час великодніх свят. Зокрема, з 3 по 12 травня обмежать роботу міського транспорту. Також у святкові дні буде обмежене відвідування кладовищ.

Водночас влада вирішила на чотири години зменшити дію комендантської години. Тому 1 травня залишатися на вулиці можна буде до 23.00, а вранці 2 травня вийти з дому можна вже о 04.00.

Але щоб обмежити мобільність громадян, влада вже оголосила додаткові вихідні дні, тому великодні канікули в Грузії триватимуть з 30 квітня по 13 травня.

У Греції на Великдень можуть дозволити послухати службу тільки на вулиці, але з дотриманням дистанції у два метри і з перебуванням у масках. Хоча остаточного рішення ще не ухвалили.

У Молдові повідомили, що, найімовірніше, цьогоріч святкуватимуть Великдень, як і у 2020-му, – залишаючись вдома. Те саме стосується і поминальних днів.

Так, церква вже закликала вірян молитися вдома і стежити за службами по телебаченню та радіо. Також храми встановлять необхідне звукове обладнання, щоб службу можна було послухати на вулиці або подивитися в соціальних мережах.

Як святкували християни західного обряду

У 2021 році християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня. Країни Європи раділи Світлому Христовому Воскресінню вдома. І не даремно, адже ситуація з поширенням коронавірусу продовжує бути напруженою.

Так, днями стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу у Європі сягнула мільйона. Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове заявила, що наразі світ перебуває у критичній точці пандемії, адже кількість інфекцій зростає, попри зусилля, спрямовані на запобігання смертям.

Згідно з даними ВООЗ, наразі найбільше хворих на Covid-19 у таких європейських країнах, як Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Німеччина і Польща.

Саме тому в Італії вірянам другий рік поспіль заборонили збиратися на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський Франциск традиційно провів великодню месу у Ватикані, але всі учасники дійства були в масках і дотримувалися дистанції.

Хоч італійці й могли прийти на великоднє богослужіння до церкви, але тільки до тієї, що розташована неподалік дому.

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У Польщі напередодні Великодня оголосили локдаун до 18 квітня. Церкви ж вирішили не закривати, але у них ввели обмеження: дозволялася присутність не більше однієї людини на 20 кв. м площі.

А от у Німеччині канцлер Ангела Меркель спочатку заявила, що карантин на Великодні свята посилять. Зокрема, планували зробити вихідними п’ять днів поспіль – з 1 по 5 квітня. Але пізніше Меркель назвала таке рішення помилкою і вибачилася перед громадянами.

У Франції перед Великоднем також посилили карантин, а вірянам рекомендували залишатися вдома. Але до настання комендантської години (до 19.00) все ж дозволили проводити церковні служби.

У США церкви на Великдень дозволяли відвідувати залежно від штату. Так, у Каліфорнії можна було прийти на службу без маски, а в штаті Міссурі дозволили приймати до 35% від максимального кількості відвідувачів. Водночас у Сан-Франциско потрібно було зарезервувати місце онлайн перед тим, як йти до церкви.

У Канаді жителям рекомендували залишатися вдома на Великдень. Але все ж в Оттаві церкви були відкриті, хоча приймали не більше за 30% парафіян усередині. Ще до 100 людей могли слухати службу на вулиці.