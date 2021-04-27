Великдень у 2021 році українці святкуватимуть у неділю, 2 травня. 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.

Оскільки обидва свята є державними і випали на вихідні, то відповідно до закону святкові дні перенесуть на наступний після святкових.

Вихідний із 1 суботи, 1 травня, перенесуть на понеділок, 3 травня, а вихідний із неділі, 2 травня, – на вівторок, 4 травня.

Таким чином, українці відпочиватимуть чотири дні – 1, 2, 3 та 4 травня.

До слова, Великдень є так званим перехідним святом, тому його щороку відзначають у різні дні. Від дати святкування Великодня залежить також дата Трійці.

Церковний календар на квітень 2021

За десять днів, 25 квітня, українці відзначатимуть Вербну неділю, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень. Це – останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальніше ознайомитися із церковним календарем на квітень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.